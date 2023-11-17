Sosyal medya fenomenlerinden biri olan ve CZN Burak adıyla bilinen Muhammed Burak Özdemir ve babası, kentsel sit alanında izinsiz inşaat yapmakla suçlanarak 5’er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyorlar. İddiaya göre, kentsel sit alanında yer alan bir bölgede izinsiz inşaat gerçekleştirdiler ve bu durum hakkında yargılanıyorlar.

CZN Burak ve Babasının İnşaat Davası Devam Ediyor

Özdemir, mahkemede yaptığı savunmada, “Babam tadilata geçildiğini, tüm izinleri aldığını söylemiştir. Benim tadilata ilişkin herhangi bir eylemim yoktur.” ifadelerini kullandı.

Özdemir, savunmasında konuyla ilgili bilgisinin olmadığını ve babasının Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan izin alıp almadığını bilmediğini belirtti. Ayrıca, avukatı da müvekkilinin herhangi bir eyleminin olmadığını vurgulayarak beraat talebinde bulundu.

Savcılık iddianamesinde, söz konusu inşaatın tamamlanmadığı ve alanda yapılan çalışmalar için izin belgesine rastlanmadığı belirtildi. İddianamede, Muhammed Burak Özdemir ve İsmail Özdemir’in “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet” suçundan 2 ila 5 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılandığı kaydedildi.

Duruşmanın ardından açıklama yapan Özdemir, restoranlarıyla ilgili bir ifade verdiklerini ve burada yapılanın sadece onarım olduğunu dile getirdi. İfadesini verdikten sonra duruşmadan ayrıldıklarını belirtti.

Dava süreci devam ederken, CZN Burak ve babasının izinsiz inşaat iddiasıyla yargılanmaları ve savunmaları, kamuoyunda da merakla takip ediliyor.

CZN Burak Kimdir?

CZN Burak, gerçek adıyla Muhammed Burak Özdemir, Türkiye’nin tanınmış sosyal medya fenomenlerinden biridir. Kendi işlettiği restoranın popülaritesini artırmasıyla bilinir ve genellikle yemek videoları ve eğlenceli içerikleriyle dikkat çeker.

İlk olarak TikTok platformunda yemek hazırlama videolarıyla tanınmaya başlayan CZN Burak, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Özellikle et hazırlama ve sunumunda gösterdiği özen, videolarının izlenme sayısını artırdı.

YouTube ve diğer sosyal medya platformlarında da etkili bir şekilde varlık gösteren Özdemir, genellikle yemek pişirme tekniklerini ve tarifleri paylaşırken aynı zamanda eğlenceli ve enerjik kişiliğiyle de dikkat çeker. Videolarında sıkça kullandığı “Cız” sesi ve kendine özgü tarzı, takipçileri tarafından sevilir.

Özdemir’in popülaritesi, yemek pişirme videolarından restoran işletmeye, hatta müzik kliplerine kadar geniş bir yelpazede kendini gösteriyor.

Türkiye’de ve uluslararası alanda geniş bir takipçi kitlesine sahip olan CZN Burak, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarla gençlere ve yemek tutkunlarına ilham vermeye devam ediyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Özdemir ailesinin davası nasıl sonuçlanacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!