Aşk bazen insanları olağanüstü eylemlere sürükleyebilir. Adana’da bir kurye, aşkı için sıra dışı bir adım attı. Kurye olarak çalışan Azim G., son görevi olarak 33 iPhone’u teslim etmesi gereken bir paketi çalarak parayı kız arkadaşına araba almak için kullandı. iPhone hırsızlığı başka bir boyuta ulaştı.

Türk Kurye, Aşkı İçin 33 iPhone Çaldı ve Parayla Araba Aldı

İş etiğinin, çalışma prensiplerinin ve dürüstlüğün ne kadar değerli olduğunu gösteren olaylardan biri yaşandı. Azim G., teknoloji mağazasına 33 iPhone’u teslim etmesi gereken bir kurye olarak görevlendirilmişti. Ancak beklenen teslimat yerine, Azim G. kutuyu çalarak telefonları satıp parayı kullanmaya karar verdi.

Ülkemizde telefonların yüksek vergiler nedeniyle pahalı olduğu bir gerçek. Bu durum, çalıntı iPhone’ların da daha değerli hale gelmesine sebep oluyor. Hırsız, çaldığı telefonları hızla satışa çıkararak elde ettiği parayla kız arkadaşına bir araba almış.

Ancak bu hikaye, beklenen mutlulukla sonlanmadı. Mağaza, eksik teslimatı fark edince durumun aslı ortaya çıktı. Güvenlik kameraları ve incelemeler sonucunda gerçek suçlunun kim olduğu belirlendi.

Polisin başlattığı soruşturma sonucunda hırsızlık suçu itiraf edildi. Ancak kız arkadaşı, aldığı arabayı çalıntı bir hediye olarak kabul etmediğini ve çalıntı telefon parasıyla alındığını bilmediğini belirtti.

Bu noktada, yargı sürecinin sonucu bekleniyor. Çalınan telefonlar ve arabaya şu anda el konulmuş durumda, ancak zararın telafisi konusunda kimin sorumlu olacağı henüz net değil.

Aşkın sınırlarının nerede başlayıp bittiğini anlamak zor olabilir. Ancak bu olay, duyguların insanları ne kadar ileri götürebileceğini gösteriyor. Apple bile bu olaya şaşırmış gibi.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce telefonlar neden ülkemizde bu kadar değerli? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!