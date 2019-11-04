Cygnus Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştı

İnsansız kargo aracı Cygnus, yaklaşık 4 ton malzemeyle bu sabah Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) vardığı bildirildi.

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Space.com’un haberine göre, Ay’da yürüyen 4. insan olan ve bu yılbaşında hayatını kaybeden astronot Alan Bean‘in ismiyle anılan Cygnus NG-12, UUİ’deki astronotların kullandığı robot kol ile yakalandı.

Cygnus’un içinde, 2 milyar dolarlık Alfa Manyetik Spektrometre 2‘yi onarmak için ihtiyaç duyulan malzemeler de bulunuyor. Cihaz, karanlık madde kanıtı aramak için tasarlanmış ve 2011’den beri istasyonun dışına monte edilmişti. NASA, yıllar içinde arıza veren dört soğutma pompasından üçü ve bir dizi onarımını tamamlayıp Uluslararası Uzay İstasyonu’un uzay yürüyüşü sırasında sağlığına kavuşturmak istiyor.

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Cygnus, kurabiye hamuru, fare ve daha fazlasını barındırıyor.

Bugün istasyonun birleşme modülüne yerleştirilecek Cygnus NG-12’nin, uzayda pişirilmesi planlanan kurabiye hamuru ve astronotları ağır radyasyondan korumak için tasarlanmış yeni bir yelek dahil olmak üzere deney fareleri, aletleri ve malzemelerden oluşan 3 bin 700 kilogram yük taşıdığı belirtildi.

Hamur pişirme deneyinin başarılı olması halinde ilk kez UUİ’ye fırından yeni çıkmış damla çikolatalı kurabiye kokusunun yayılacağı ifade edildi. Cygnus NG-12, hafta sonu Amerikan uzay ve savunma teknolojileri şirketi Northrop Grumman’ın Antares roketiyle yörüngeye fırlatılmıştı.