Genel
Cygnus Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştı
İnsansız kargo aracı Cygnus, yaklaşık 4 ton malzemeyle bu sabah Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) vardığı bildirildi.
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Space.com’un haberine göre, Ay’da yürüyen 4. insan olan ve bu yılbaşında hayatını kaybeden astronot Alan Bean‘in ismiyle anılan Cygnus NG-12, UUİ’deki astronotların kullandığı robot kol ile yakalandı.
Cygnus’un içinde, 2 milyar dolarlık Alfa Manyetik Spektrometre 2‘yi onarmak için ihtiyaç duyulan malzemeler de bulunuyor. Cihaz, karanlık madde kanıtı aramak için tasarlanmış ve 2011’den beri istasyonun dışına monte edilmişti. NASA, yıllar içinde arıza veren dört soğutma pompasından üçü ve bir dizi onarımını tamamlayıp Uluslararası Uzay İstasyonu’un uzay yürüyüşü sırasında sağlığına kavuşturmak istiyor.
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Cygnus, kurabiye hamuru, fare ve daha fazlasını barındırıyor.
Bugün istasyonun birleşme modülüne yerleştirilecek Cygnus NG-12’nin, uzayda pişirilmesi planlanan kurabiye hamuru ve astronotları ağır radyasyondan korumak için tasarlanmış yeni bir yelek dahil olmak üzere deney fareleri, aletleri ve malzemelerden oluşan 3 bin 700 kilogram yük taşıdığı belirtildi.
Hamur pişirme deneyinin başarılı olması halinde ilk kez UUİ’ye fırından yeni çıkmış damla çikolatalı kurabiye kokusunun yayılacağı ifade edildi. Cygnus NG-12, hafta sonu Amerikan uzay ve savunma teknolojileri şirketi Northrop Grumman’ın Antares roketiyle yörüngeye fırlatılmıştı.
Genel
Facebook ikinci istasyonu Denizli’de açılacak
Facebook’un Türkiye’deki en büyük yatırımlarından biri olarak görülen ve ilki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Derneği (Habitat) iş birliğiyle İstanbul Maslak‘ta açılan Facebook İstasyon’un ikincisinin Denizli’de kurulması için protokol imzalandığı bildirildi.
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Denizli Ticaret Odası (DTO)Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan Denizli Facebook İstasyon’u protokolünü imzaladı. Erdoğan, ilki TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu‘nun da katılımıyla Eylül ayında İstanbul düzenlenen törenle açılan istasyonun 2.’sinin Denizli’de kurulacağını kaydetti.
Erdoğan, “Yarınlarımızın teminatı gençlerimiz ile girişimcilerimizin, kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayarak uluslararası rekabet ortamında ellerini güçlendirmek için elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Girişimcilik eğitimlerimizle, Denizli’mize yılda 2 bin 300 sertifikalı yeni girişimci kazandırıyoruz. Denizli Ticaret Odası olarak, bir süredir de,kendi alanında Türkiye’nin en büyük teşkilatı olan TOBB Genç Girişimci Kurulumuzun İl İcra Komitesi üyelerimizle, bu konunun üzerinde çalışıyorduk. İstanbul’daki Facebook İstasyon’danda büyük ve etkin bir istasyonu, bu protokol sayesinde Denizli’mize kazandıracak, Anadolu’daki ilk istasyonu açacağız. Şimdiden herkese hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.
Facebook İstasyon’un eğitim, girişimcilik ve istihdam olmak üzere 3 ana alanda çalışacağını anlatan Erdoğan, istasyon sayesinde, girişimcilerin dijital araçlar yardımıyla satış ve pazarlama yetkinliklerinin geliştirileceğini, böylelikle girişimlerinin sınır ötesi müşterilere ulaşmasının da destekleneceğini vurguladı.
Facebook İstasyon’dan, herkes faydalanabilecek. Eğitimler ile etkinlikler, Facebook ile proje ortakları tarafından düzenlenecek. Tüm aktiviteler, ücretsiz olacak. İstasyon, kendi etkinliklerini düzenlemek isteyenlere de, içerik doğrultusunda imkan tanıyacak.
Genel
Samsung, özel işlemci çekirdek departmanını kapatıyor!
Samsung, özel CPU çekirdek üretimini gerçekleştirdiği departmanını kapatıyor. Onun yerine standart ARM çekirdeklerini kullanmayı planlıyor.
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Kore Devi, 2016 yılından beri Galaxy S7 ailesiyle başladığı Exynos 8890’un öncüsü olduğu işlemci teknolojileri imalatını geliştirmeye devam ediyordu. Fakat artık, işlemci çekirdeklerine Samsung’un sürdürmeyeceği belirtiliyor.
Samsung, göründüğü üzere Austin,Texas merkezli özel CPU departmanını komple kapatmayı düşünüyor. Bu karar dahilinde, fabrika içerisinde çalışan 300 personelin işine son verilmesine karar verildiği ve üretim faaliyetlerinin 31 Aralık itibariyle duracağı aktarılıyor.
Firma temsilcileri, ortaya çıkan haberleri onayladılar ve Exynos işlemcileri daha rekabetçi tutmak için böyle bir karar aldıklarını duyurdular. Spekülasyonlara göre, Samsung işlemci biriminin iç yapısını ARM donanımlarıyla değiştirecek. Böylece performans kayıplarını minimuma düşürmeyi hedefliyor. Huawei ve Qualcomm, geçtiğimiz yıllarda benzer bir kurulum modelini cihazlarında kullandıkları işlemcilere uygulamaya başlamıştı.
Erken gelen duyumlar ışığında, Galaxy S11’in her zaman olduğu gibi Exynos ve Snapdragon konfigürasyonlarıyla markete bağlı olarak piyasaya sürüleceğini söyleyebiliriz. Exynos 9830 versiyonun bir parçasının şu anda dört çekirdekli ARM’ın Cortex A77 çekirdekleriyle gelmesi bekleniyor. Ek olarak, Koreli şirketin ayrıca AMD ile yeni GPU çözümleri için iş birliği kuracağı aktarılıyor. Yani gelecek, oldukça ilginç gözüküyor.
Diğer
Apple ve Google Pay’e yerli rakip: oWallet
Türkiye için aktif olmayan Apple, Google ve Samsung Pay gibi ödeme sistemlerine alternatif olarak geliştirilen oWallet geliyor. Yerli kart, çözümü sayesinde herhangi bir mobil uygulama indirmeden tek tıkla ödeme yapmak mümkün.
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Türk şirketi OVO, BDDK tarafından yetkilendirilmiş resmi ödeme kuruluşu olan PayTR’ın desteğiyle Apple ve Android Cüzdan teknolojilerine dayandırdığı yeni temassız mobil ödeme altyapısını hayata geçirdi. Mobil üzerinden geliştirilen fintech uygulamalarına farklı bir bakış açısı getiren oWallet çözümü ile kullanıcıların mobil uygulama yüklemelerine ihtiyaç duymayacakları bir alternatif yol geliştirildi.
Türk şirketin geliştirdiği teknoloji yazılımı, Apple ve Android altyapısı kullanan tüm mobil cihazlarla uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. Kısa bir üyelik aşamasının ardından mobil cihaza eklenen markaya özel oWallet dijital kartlar, bağlantılı olan Apple Watch gibi cihazlarla da entegre çalışabildiği gibi; Apple Watch sahibi kullanıcılar cep telefonlarını dahi çıkarmaya gerek kalmadan, sadece kollarındaki saatin ekranına dokunarak mobil ödeme gerçekleştirebiliyorlar.
oWallet kullanıcıları, bakiye yükleme ve anında Tahsilat özellikleriyle tercih ettiği kadar bakiyeyi dijital kartına yükleyebiliyor. Ayrıca karta, hızlı ödeme özelliğinden faydalanarak kredi kartlarını cüzdanlarına tanımlayabiliyor.
2019 yılının sonuna kadar 1 milyon aktif dijital kart üretmeyi hedefleyen oWallet, bugüne kadar herhangi bir yatırım almadı. PaaS olarak hizmet veren oWallet, perakende alanında kullandığın kadar öde modeliyle kota bazlı bir aylık kullanım bedeliyle hizmet veriyor. Ayrıca kart, Alışveriş Merkezi alanında AVM yönetim şirketleriyle Terminal bazlı aylık bir bedel üzerinden çalışıyor.