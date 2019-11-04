Redmi Note 8 Pro, Mi 9T, Realme 3 Pro ve Meizu 16th video karşılaştırma

Xiaomi’nin en güncel ve en popüler iki telefonu olan Redmi Note 8 Pro ile Redmi Note 8’in kamera kıyaslaması ile karşınızdayız.

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64 MP ana kamerası bulunan Note 8 Pro ile 48 MP kameralı Redmi Note 8 arasındaki fotoğraf ve video kıyaslamasını yaptık. Geniş, normal, 64 MP ve 48 MP modları ile makro modunu farklı ışık koşullarında denediğimiz kıyaslamamızda telefonun kamera farklılıklarını göreceksiniz.

Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro modelleri için kanalımızda yayınlanan tüm videoları ilgili Oynatma Listesi’nde bulabilirsiniz.

Bu videoların bazıları ise şöyle:

Redmi Note 8 inceleme; https://youtu.be/Kk4eRHQBxTA

Redmi Note 8 Pro ön inceleme; https://youtu.be/S3RVhLT8Nio

Redmi Note 8 ön inceleme; https://youtu.be/hq7YXvGWKX4

Redmi 8 ön inceleme; https://youtu.be/cWQ_zh1JejM

Redmi 8A ön inceleme; https://youtu.be/f4YUsgEcGko

Redmi 8 ailesi İstanbul lansmanı; https://youtu.be/6e7hf__lpF4

Redmi Note 8 Pro kutu açılışı; https://youtu.be/oEoucpF_BuE

Redmi Note 8 vs. Redmi Note 8 kamera karşılaştırma; https://youtu.be/-IvtG6RcNFw