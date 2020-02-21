Curse of Anabelle çıktı: Türk geliştiriciler tarafından tasarlandı!

Curse of Anabelle adındaki macera, korku ve bulmaca öğelerini bulunduran yerli oyun resmen piyasaya çıktı.

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İstanbul merkezli Rocwise Entertainment tarafından geliştirilen Curse of Anabelle piyasaya sürüldü. 20 Şubat itibarıyla küresel oyun platformu STEAM üzerinden oyuncularla buluştu.

Rocwise Entertainment tarafından kurgulanarak yaratılan Curse of Anabelle, iki yıl gibi bir sürede 7 kişilik bir ekip tarafından tamamen yerli yatırımla ortaya çıktı.

Xbox, PlayStation ve Nintendo Switch platformlarından da satılacak!

Steam üzerinden satın alındıktan sonra halihazırda masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda oyunu oynayabiliyorsunuz. Bunlara ek olarak, Curse of Anabelle‘in önümüzdeki süre içerisinde Xbox, PlayStation ve Nintendo Switch platformları için de piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ancak yapımcı Rocwise Entertainment, Steam haricindeki platformlar için bir çıkış tarihi vermek için henüz erken olduğunu belirtiyor.

Gizemli dünya mitleri, ekranlarınıza taşınıyor

Mistik kitaplar, kadim mühürler, antik ayinler ve farklı zaman çizgileri arası seyahatlerle, gerçek dünyada izlerini takip edebiliyorsunuz. Efsanelerden ve mitlerinden esinlenerek kurgulanmış ve kendine özgü bir oyun deneyimi sunan Curse of Anabelle, lanetli Ramsey Malikânesinin karanlık köşelerine ve gizemli geçmişine ışık tutuyor.

Türdeşi oyunlardan “aksiyon” dozu ile ayrılan Curse of Anabelle‘de oyuncular mistik kitapların yardımı ile bu karanlık maceranın sonuna ulaşmaya çalışıyor. Oyunun hikâyesi boyunca elde ettiğiniz farklı eşyalar sayesinde antik ayinler gerçekleştiriyor. Mistik kitapları kullanarak uygulayacağınız ritüeller ile Ramsey Malikânesini mesken edinmiş iblislere karşı amansız bir mücadele veriyorsunuz.

Bu yerli yapım video oyununu geliştiren ve bu sektörün gelişmesine olanak sağlayan “Rocwise Entertainment”a teşekkür eder. Başarılarının devamını arzu ederiz.