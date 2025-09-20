Türkiye’nin otomotiv sektöründe attığı en cesur adımlardan biri olan Togg T10F, şimdi İstanbul’da sahneye çıktı. Peki, T10F gerçekten beklentileri karşılayacak mı? Bu model gençlere ne kadar hitap ediyor ve neden TEKNOFEST’te sergilenmesi bu kadar önemli?

Togg T10F TEKNOFEST İstanbul’da tanıtıldı!

Togg T10F, geçtiğimiz hafta Almanya’da düzenlenen IAA Mobility 2025 fuarında dünya kamuoyuna tanıtıldıktan hemen sonra TEKNOFEST İstanbul’da Türk vatandaşlarının karşısına çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı’nın öncülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansı’nın da global iletişim ortağı olduğu bu dev etkinlik, sadece havacılık ve uzay teknolojilerini değil, aynı zamanda yerli otomotiv atılımlarını da gözler önüne seriyor.

Bu açıdan bakıldığında Togg T10F, yalnızca bir otomobil değil, Türkiye’nin teknoloji vizyonunun sahadaki karşılığı olarak yorumlanıyor. Festival alanında sergilenen Togg T10F, özellikle genç ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Vatandaşlar araca oturup fotoğraf çekilirken, “model daha çok gençlere hitap ediyor” yorumları dikkat çekti.

Önceki modelin daha çok orta yaş grubuna yönelik olduğu düşünülürken, yeni aracın dinamik tasarımı ve yenilenen iç mekân tasarımı, genç kullanıcıların beklentilerine uygun şekilde güncellenmiş durumda. TEKNOFEST atmosferinde öne çıkan bir diğer unsur da Togg T10F’nin modern tasarım dili oldu. Aracın ön panelinde daha minimalist çizgilere yer verilirken, dijital ekranların konumlandırılması sürücüye daha pratik bir deneyim sunuyor.

Uygulama arayüzlerinde yapılan tasarım değişiklikleri sayesinde menüler çok daha hızlı ulaşılabilir hale getirilmiş. Ayrıca dokunmatik ekranın tepkime süresinin azaltılması, kullanıcı dostu bir deneyim yaratıyor. Türkiye’nin otomobil girişimi, Togg T10F ile birlikte farklı yaş gruplarına hitap edebilecek çeşitlilik sunmayı hedefliyor.

TEKNOFEST gibi büyük bir teknoloji festivalinde sergilenmesi ise yalnızca otomotiv meraklılarını değil, genç mühendis ve girişimci adaylarını da motive ediyor. Türkiye’nin teknoloji yolculuğunda bu aracın taşıdığı sembolik değer oldukça büyük.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Togg'un Türkiye'nin teknoloji ekosistemindeki rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz?