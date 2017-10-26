Yerli Yapım Oyun TARTARUS 21 Kasım’da Çıkıyor!

Son dönemde gelişen yerli yapım oyunlar dünyasına en iddialı girişlerinden birini yapacak olan Tartarus, çıkış fragmanı ile 21 Kasım’da geleceğini duyurdu.

Oyun dünyasında her ne kadar geriden geliyor olsak da son yıllarda çıkış yapan oyunlar oldukça sevindirici görünüyor. Bunların son örneği olan Abyss Gameworks yapımı Tartarus, yılın en merak edilen yerli oyunlarının başında geliyordu. Şimdi ise çıkış fragmanını yayınlayan ekip, oyunu 21 Kasım’da Steam ve Humble Store üzerinden PC oyuncularına sunacak.



Tartarus Nedir?

Tamamten yerli bir yapım olan Tartarus, FPS modunda oynanan ve aksiyon ile gerilim unsurları taşıyan bir yapım olarak dikkat çekiyor. 2230 yılında geçen yapım, Maden ve Araştırma Gemisi Tartarus (MRS TARTARUS 220478) Neptün yakınlarındayken güvenlik protokolünü hiç bir işaret vermeden aktifleştirmesi sonucu mürettebatın hayatta kalması için tek şansı olan köprüye ulaşarak tüm sistemleri gemi Neptün’e düşmeden önce yeniden başlatma görevini üstleneceğiz. Karakterimiz olan maden operatörü Cooper ile mühendislik veya pilotaj eğitimi olmadan, yalnızca geminin sistem mühendisi ve aynı zaman da ikinci kaptanı Andrews’un yardımı ile hem kendisini hem de mürettebatı kurtarmaya çalışacağımız yapımda kendine has işletim sistemi olan terminalin komutları ile boğuşacağız.

Merakla beklenen oyunun Steam bağlantısına buradan ulaşabilirsiniz.