Keşif aracı Curiosity, Mars’taki Gale kraterinde opal yatakları keşfetti. Dünya’da mücevher yapımında kullanılan bu malzemenin keşfi jeoloji açısından büyük önem taşıyor çünkü hidratlı silikadan oluşuyor ve bu da Kızıl Gezegen’in bir zamanlar su yataklarına sahip olduğunun bir işareti.

Keşif aracından ve onun nötron spektrometresinden (DAN) gelen verileri analiz eden bir araştırma ekibi tarafından uzaktan yapılan bulguda, Gale kraterindeki bir tortul birimde (Stimson) ve başka bir farklı jeolojik grupta (Bradbury) kaya kırıklarına gömülü açık tonlu metamorfik haleler gözlemlendi.

Aralık ayında (19) Journal of Geophysical Research: Planets dergisinde yayınlanan çalışma, Curiosity’nin Mars’a gönderilmesinden (2012) kısa bir süre sonra, keşif aracı bu halelerden birinin üzerinden geçerken kaydedilen eski fotoğraflara dayanıyor.

Curiosity’nin görüntülerinin yeniden değerlendirilmesi

Curiosity’nin eski görüntülerini inceleyen araştırmacılar, gezegenin ufkuna kadar uzanan devasa bir kırık halesi fark ettiler. O zamanki cihaz verilerine yeni araştırma yöntemleri uygulayan ekip, daha sonra keşfedilenler de dahil olmak üzere bu kaya oluşumlarının ortak bir özellik içerdiğini buldu: bol miktarda silika ve su.

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Araştırmaya göre, bu açık tonlu opalesan silika, Mars’ın yakın jeolojik tarihindeki ıslak, koruyucu koşulların “açıkta kalan köklerini” temsil ediyor. Curiosity’nin araçları tarafından toplanan veriler, olayın kısa sürdüğünü ve hemen ardından karşıt soğuk ve kuru koşulların geldiğini gösteriyor.

Keşfin gelecekteki görevler için çıkarımları

Gezegenin yüzey altı katmanında yer alan bu su zengini ağın tamamı, daha yakın bir dönemde potansiyel olarak yaşanabilir bir ortamda kozmik radyasyondan korunmuştur. Bu koşullar, yüzey kuruduktan ve herhangi bir yaşam formu için elverişsiz hale geldikten sonra bile potansiyel olarak yaşanabilir kalmaya devam etmiş olabilir.

Bu keşfin önemli bir sonucu, opalin gezegenin gelecekteki insan kaşifleri için yararlı bir su kaynağı sağlayabileceğidir. Su kristal yapı içinde ‘hapsolmadığından’, ezildiğinde ve ısıtıldığında malzemeden salınabilir. Ekibe göre, 1 metre uzunluğundaki bu halelerden biri, yüzeyden itibaren en üstteki 30 santimetrede yaklaşık 5,7 litre su bırakabilir.