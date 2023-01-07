Eylül 2022’de Dimorphos adlı bir asteroidi saatte 21.000 km’den fazla bir hızla başarıyla saptırdıktan sonra NASA, Dünya’nın yörüngesinde potansiyel olarak tehlikeli ve bulunması zor asteroid ve kuyruklu yıldızları tespit etme çabalarını yoğunlaştırıyor. Halihazırda yapım aşamasında olan çözüm ise NASA’nın Near-Earth Object olarak isimlendirilmişti.

Bilmeyenleriniz için Neo Surveyor, Haziran 2028’de bir güçlendirici (Atlas V veya Falcon 9 Blok 5) ile uzayda Güneş-Dünya L1 Lagrange noktası olarak bilinen bir noktaya fırlatılması planlanan 1,3 bin kilo ağırlığında bir uzay teleskobudur.

Beklenen ömrü 12 yıl olan yapay uydu, yakındaki tehlikeli nesnelere karşı Dünya’nın gezegensel savunmasını sağlamak amacıyla inşa edilen türünün ilk örneği olma özelliğini taşıyor.

Neo Surveyor tehlikeli asteroitleri nasıl tespit edecek?

NEO Surveyor uzay teleskobunun görevi, 1,6 milyon kilometrelik yolculuğunun ardından, güneş sistemini insan gözüyle algılanamayan bir elektromanyetik radyasyon türü olan kızılötesi dalgalarla görüntülemek olacak. Dahası, bu dalga boyları atmosferin kendisi tarafından karasal gözlemevlerinin görüşünden engellenir.

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Ancak NEO Surveyor’ın yepyeni dedektörleri, teleskobun 50 santimetreden küçük açıklığı boyunca ısıya duyarlı iki kızılötesi bandı gözlemlemek üzere tasarlanmıştır.

Görünür ışığı çok az yansıtan karanlık asteroitler ve kuyrukluyıldızlar gibi bulunması zor olan bu cisimlerin keşfi, yeni gözlemevinde tespit edilebilen kızılötesi dalga boylarında mümkün. Çünkü bu gök cisimleri güneş ışığı tarafından ısıtıldığında parlıyor.