Cuma Raporu #62: Galaxy Note 10, PUBG Mobile Lite ve dahası

Cuma Raporu #62 videomuzda, haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Videoda sözünü ettiğimiz deprem uygulaması için indirme bağlantıları:

iOS: https://hwp.to/2YQ1mnk

Android: https://hwp.to/2YYDttQ

Cuma Raporu #62 haberleri

Samsung’un yeni akıllı telefonları Galaxy Note 10 ve Note 10+ tanıtıldı. Her iki telefonda başta ekran boyutu ve batarya kapasitesi olmak üzere birkaç noktada önemli farklılıklar bulunuyor.

Tüm dünyada oyun listelerinde uzunca bir süredir liderliğe oynayan PUBG Mobile, düşük donanımlı mobil cihazlarda da oynanmayı vadeden PUBG Mobile Lite versiyonu ile Türkiye Google Play Store‘da indirilmeye hazır hale geldi.

Huawei Türkiye, tablet pazarındaki yükselişini Türkiye özelinde de sürdürüyor. Uluslararası analiz kuruluşu GfK’nın verilerine göre Huawei, bir yıldan kısa bir süre içinde tablet segmentindeki pazar payını %18’e kadar yükseltti.

Huawei, uzun süredir gündemde olan Android işletim sistemi yerine geliştirdiği Harmony OS’nin beklenen tanıtımını yaptı.

Meizu’dan yeni haberler

Aldığımız bilgilere göre Meizu 16S ülkemizde satılmayacak. Onun yerine Meizu 16XS ve Meizu 16T modellerini görebileceğiz.

Deprem Bilgi Sistemi 3.0 ile Türkiye’nin sürekli gündeminde olan depremler hakkında en son depremler, deprem tarihçesi ve bulunduğunuz bölgede gerçekleşen depremler gibi detayları takip edebilirsiniz.

Apple, yeni katlanır cihazlarını 2021’de kullanıcı deneyimine sunmayı planlıyor. Uzun süredir çalışmalarda bulunan şirket, katlanan cihazların fiyatları hakkında yapılan bir anketin sonucundan pek de memnun değil.