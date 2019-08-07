Bu makalemizde Galaxy Unpacked 2019 etkinliğinde tanıtılan Note 10 vs Note 10+ karşılaştırması yapıyoruz.

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Merakla beklenilen yeni Samsung Galaxy Note serisi gerçekleştirilen etkinlikle tanıtıldı. Cihazların tanıtımına günler kala Note 10 serisinin teknik özellikleri ve görselleri sızdırıldı. Unpacked 2019 bilgilerinin de ışığında Note 10 vs Note 10+ karşılaştırmasını teknik özellikler özelinde değerlendirelim.

Ekran – Note 10 vs Note 10+ karşılaştırması

Note 10 serisi ekran teknolojisi kısmında kullanıcıları etkilemeyi hedefliyor. Infınity-O panelini kullanan telefonun üst kısımlarında S10 cihazlarından da tanıdığımız bir adet delik bulunuyor. Bu yapı ön kameranın cihaza konumlandırılması için kullanılıyor. Her iki cihazda Samsung tarafından geliştirilen ‘Sinematik Infinity-O ekran ile beraber geliyor. Gorilla Glass 6 ile güçlendirilmiş ekranın üzerinde koruyucu film cam bulunuyor. Note 10 cihazı üzerinde konuşacak olursak cihaz serinin boyut olarak en küçük telefonu. 6.3 inç boyutunda FHD+ ekran ile birlikte gelen telefon 2280 x 1080 en boy oranını kullanıyor. Dinamik AMOLED ile renk gösteriminde oldukça iddialı olan Note 10 401 ppi değeri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Cihazın boyutları ise 151 x 71.8 x 7.9 mm ağırlığı 168 g.

Serinin daha büyük cihazı Note 10+ büyük ekranı ile öne çıkıyor. 6.8 inç büyüklüğündeki ön panel WQHD+ (Wide Quad High Definition) 3040 x 1440 piksellik en boy oranı ile Note 10 cihazından ayrışıyor. 498 ppi değeri ile serinin alt cihazı ile benzer özelliğe sahip telefon Dinamik AMOLED panel ile beraber geliyor. Telefonlarda HDR10+ desteği de bulunuyor.Cihazın boyutları ise 162.3 x 77.2 x 7.9 mm ağırlığı 196 g.

İşlemci – Note 10 vs Note 10+ karşılaştırması

İşlemci kısmına geldiğimizde ise her iki cihazında Samsung’un geliştirdiği Exynos 9825 kullandığını görüyoruz. Snapdragon 855 alternatifi olarak geliştirilen CPU, 7 nanometre üretim sürecine sahip. İşlemci iki adet M4 Cheetah çekirdeği, iki adet Cortex-A75 ve dört adet Cortex-A55 çekirdeği ile toplamda 8 çekirdeğe sahip. Cihazın grafik birimi tarafında ise ARM Mali-G76 MP12 GPU kullanılıyor. RAM ve depolama birimlerinde ise iki cihaz birbirinden ayrışmakta. Serinin büyük telefonu Note 10+ 12 GB bellek ve 256/512 GB depolama seçenekleri ile satışa sunulacak. Note 10 ise 8 GB RAM 256 GB depolama seçeneği ile pazara sunulacak. Cihazın yazılım tarafında ise Android’in en yeni sürümü Pie üzerine inşaa edilmiş OneUI arayüzü eşlik edecek.

Kamera – Note 10 vs Note 10+ karşılaştırması

İşlemci kısmında olduğu gibi kamera paketinde de cihazlar arasında bir ayrışma bulunmuyor. İki cihazda arkada dört önde Infinity O panele yerleştirilmiş bir adet kamera ile bizleri karşılamakta. Cihazın arka tarafında dört adet kamera bulunuyor. 12 MP f/1.5 çözünürlüğünde ki ana kameraya, 12 MP f/2.1 telefoto , 16 MP f/2.2 ultra geniş açı ve 3D TOF derinlik algılayıcı sensör eşlik etmekte. Her iki telefonun arka kamerası 4K çözünürlüğünde 60 kare videolar çekebiliyor. Telefonun ön kamera ise 10 MP f/2.2 çözünürlüğünde. Bu kamera ise 4K 30 kare videolar çekmenize olanak sağlıyor. Cihazlarda kullanılan kamera teknolojileri ise Dual Pixel ( odaklama sistemi ) Dual Aperture ( çift aralıklı diyafram ) Canlı Odak video SuperSlow Motion ( ağır çekim ) olarak sıralanmakta.

Batarya – Note 10 vs Note 10+ karşılaştırması

Note 10 vs Note 10+ arasındaki en büyük ayrımlardan birisi ekran boyutu. Note 10+ daha büyük ve çözünürlüğü daha yüsek bir panele sahip olmasından dolayı Note 10’a göre batarya kapasitesi daha yüksek. Note 10 cihazına 3500 mAh gücündeki Li-On batarya destek verirken serinin büyük cihazı Note 10+ modeline 4300 mAh gücündeki batarya eşlik ediyor. Samsung boyutları değişen bu bataryaların şarj teknolojilerini değiştirerek iki model arasındaki farklılıkları öne çıkarmayı hedefledi. Note 10 cihazı Galaxy A70’te de gördüğümüz 25 Watt hızlı şarj teknolojisini kullanırken 4300 mAh bataryaya sahip Note 10+ 45 Watt hızlı şarj sistemini kullanmakta. Ayrıca, her iki cihazda Wireless Charging 2.0 teknolojisi ile kablosuz olarak şarj olabiliyor.

Güvenlik – Note 10 vs Note 10+ karşılaştırması

Güvenlik kısmında Note 10 ve Note 10+ aynı teknolojileri içerisinde barındırıyor. Geleneksel ekran altı parmak izlerinden daha güvenli olan Ultrasonik Parmak İzi teknolojisi her iki cihazda da tercih edilmiş durumda. Bu teknolojiye ek olarak cihazda yüz tanıma sistemi de bulunuyor. Face Recognition 2.0 olarak adlandırılan güvenlik teknolojisi ile Note 10 serisi yüzünüzü tanımlayacak ve cihaz açılışında bu bilgiye ihtiyaç duyacak. Kullanıcılar isterlerse iki teknolojiyi aynı anda kullanabilecek.

Bağlantı – Note 10 vs Note 10+ karşılaştırması

Note 10 ve Note 10+ veri aktarımı ve şarj için USB 3.1 Type-C 1.0 ara birimini kullanıyor. İnternet erişimi kısmında ise son teknolojiler Note 10 serisine aktarılmış durumda. Wi-Fi a/b/g/n/ac destekleri ile çeşitli modemlere uygun olan telefonlar Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanıyor. Mobil ağlar kısmında ise Note 10 ve Note 10+ cihazları LTE-A CAT 20 bandı üzerinden internet erişimine ulaşabiliyor.

Ek özellikler – Note 10 vs Note 10+ karşılaştırması

Her iki cihazda IP68 sertfikası ile suya ve toza karşı dayanıklı. Ülkemizde tam servisi kullanılmayan Bixby Sanal Asistan OneUI arayüzü üzerine konumlandırılmış durumda. İki telefonda çift kanalda AKG destekli Stereo hoparlör kullanıyor. Ayrıca cihazlarda Dolby Atmos 3D sistemi ile ekolayzer yapılabiliyor, sesler kullanıcı tercihlerine göre düzenlenebiliyor.

Fiyatlar – Note 10 vs Note 10+ karşılaştırması

Samsung Shop Note 10 ve Note 10+ Türkiye fiyatlarını açıkladı. 256 GB Note 10 için 9899,00 TL (Türk Lirası). 256 GB Note 10+ için ise 11399,00 TL (Türk Lirası) belirlendi. Ülkemizde Note 10+ 512 GB modelin ise satışa sunulmayacağı açıklandı.