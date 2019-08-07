Apple ’ın katlanabilir telefonu fiyatıyla korkutuyor

Apple, yeni katlanır cihazlarını 2021’de kullanıcı deneyimine sunmayı planlıyor. Uzun süredir çalışmalarda bulunan şirket, katlanan cihazların fiyatları hakkında yapılan bir anketin sonucundan pek de memnun değil.

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Şirket hakkında yazılan bir yatırımcı raporuna göre, teknoloji devi katlanır telefondan önce katlanır iPad modelini piyasaya sürecek. Ancak yapılan ankete göre kullanıcılar bu cihazlar için heyecanlı ancak fiyatlandırma konusunda endişeli görünüyorlar.

Apple, kullanıcılarının yeni katlanır cihazları için ödeyebilecekleri en fazla miktarın 600 dolar olması şirketin maliyetleri düşürmek için çalışmaya başlaması gerektiğini düşündürdü. Bu cihazlar için Apple patenti bulunması ve cihazlar hakkında paylaşılan görseller şirketin bu konuda yoğun çalışma içerisinde olduğunu gösterse de Samsung’un Galaxy Fold problemi nedeniyle sağlam adımlar atacağı açık.

Katlanır cihazlar konusunda kullanıcılardan büyük destek alan Apple için, bunu gerçekleştirmek ve kullanıcı memnuniyeti için fiyatlandırma politikasını yenilemek için uzun zamana sahip.