En güvenilir deprem takip uygulaması yenilendi: Deprem Bilgi Sistemi 3.0

Deprem Bilgi Sistemi 3.0 ile Türkiye’nin sürekli gündeminde olan depremler hakkında en son depremler, deprem tarihçesi ve bulunduğunuz bölgede gerçekleşen depremler gibi detayları takip edebilirsiniz.

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Bildiğiniz gibi özellikle haber sitelerinin gündeminden düşmeyen “Büyük İstanbul Depremi” söylemi İstanbul ve çevre illerinde ikamet edenleri tedirgin etmeye devam ediyor. Bunun yanı sıra Türkiye genelinde bir gerçek olan deprem olgusu, ülkemizin büyük bir kesiminin 1. derece deprem bölgesinde yer alması nedeniyle dikkat çekiyor. Gölcük, Düzce ve Van depremleri gibi büyük badireler atlatan ülkemizde deprem bilinci ve takibi de önem arz ediyor.

DBS ile deprem takibi

Bu konuda deprem denildiğinde ilk akla gelen yer olan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Deprem Bilgi Sistemi 3.0 ile daha gelişmiş bir deprem takibi yapmanıza olanak tanıyor. Bu uygulamanın amacı, Türkiye ve yakın çevresinde gerçekleşen depremler hakkında bilgilendirmek, Türkiye’nin depremsellik tarihinin verilerine ulaşma imkânı sağlamak. Aynı zamanda kullanıcıların bulundukları konumda meydana gelmiş olan tarihi depremleri de harita üzerinde görüntülemesine imkân vermek olarak belirtiliyor.

Hissettiğiniz depremi bildirin

Uygulama direkt olarak Kandilli Rasathanesi’nde bulunan sismograflara ve ana bilgisayara bağlı çalışıyor. Bu nedenle uygulama üzerinde göreceğiniz bilgiler direkt olarak Rasathane’den anlık olarak veriliyor olmasıyla dikkat çekmekte. Aynı zamanda uygulamada yer olan Deprem Oldu! bölümü ile hissettiğiniz depremi direkt olarak Rasathane’yi bilgilendirme amacıyla da kullanabilirsiniz. Bu da özellikle hasar tespiti ve acil yardım ekiplerinin doğru noktalara yönlendirmesi için de önem arz ediyor.

Deprem bilincinin artması gereken bu dönemde DBS 3.0’ı Android ve iOS cihazlarınıza indirerek hem sosyal sorumluluk bakımından Kandilli Rasathanesi’ne destek olabilir, hem de deprem takibini en doğru ve deprem denilince akla gelen birim üzerinden yapabilirsiniz.

Deprem Bilgi Sistemi 3.0 indirme bağlantıları

Deprem Bilgi Sistemi 3.0 Android indir / Deprem Bilgi Sistemi 3.0 iOS indir