Huawei merakla beklenen Harmony işletim sistemini tanıttı!

Huawei, uzun süredir gündemde olan Android işletim sistemi yerine geliştirdiği Harmony OS’nin beklenen tanıtımını yaptı.

Huawei Geliştirici Konferansında, şirketin Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu tarafından detaylı olarak tanıtılan Harmony, hem oldukça güvenli olması hem de giyilebilir teknoloji dahil farklı alanlarda kullanılması nedeniyle dikkatleri üzerine çekti.

Harmony işletim sistemi, Çin devi şirket olan Huawei’nin ABD ile ilişkilerin yavaş yavaş bozulduğu iki senelik dönem içerisinde kendini göstermeye başladı. Şirketin, bu sürecin kötüye gitmesi durumunda ikinci plan olarak düşündükleri bu sistem, şimdi pek çok yenilikçi özellik ile tanıtılıyor.

HarmonyOS has just been announced at #HDC2019! How are we going to build an all-scenario smart ecosystem and experience? How will we overcome the challenges of future OS for connected things? Stayed tuned with us to find out. pic.twitter.com/x7ZbgcEy2d

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 9, 2019