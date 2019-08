PUBG Mobile Lite artık indirilebilir!

Tüm dünyada oyun listelerinde uzunca bir süredir liderliğe oynayan PUBG Mobile, düşük donanımlı mobil cihazlarda da oynanmayı vadeden PUBG Mobile Lite ile Türkiye Google Play Store‘da indirilmeye hazır hale geldi.

PUBG Mobile’ın daha hafif ve hızlı bir varyantı olan PUBG Mobile Lite, bugünden itibaren Türkiye’deki PUBG Mobile hayranları tarafından Google Play Store’dan indirilip oynanabilecek. PUBG Mobile Lite‘ın geliştirilme amacının üç önemli sebebi var; her zaman, her yerde ve her cihazda oynanabilmesi. Herkes için aynı oyun deneyimini sunmak isteyen geliştiriciler, düşük bellek miktarına sahip giriş seviyesi akıllı telefonları hedef aldılar.

PUBG Mobile Lite, Unreal Engine 4 oyun motorunu kullanıyor ve amacı, dünyada birçok kişinin beğenisini kazanan oyun deneyiminden bir an olsun ödün vermeden, daha az bellek değerine sahip cihazlarla uyumlu halde çalışmak. PUBG Mobile Lite, 60 oyuncu için hazırlanmış, PUBG Mobile‘a nazaran daha ufak bir harita bulunduracak, bu da PUBG oyun tarzını korurken 10 dakika sürerek daha aksiyon dolu karşılaşmalar ortaya çıkartacak. Yalnızca 400 MB’lık kurulum paketi ve 2 GB belleğin altındaki cihazlar için tasarlanan LITE sürümü, tüm oyunlar için akıcı olması düşüncesiyle geliştirildi.

Bazı dikkat çeken özellikleri:

Geliştirilmiş hedef yardımı, Winner Pass’e geçiş, mermi izi ayarı, geri tepme önleme, artan öldürme süresi, konum görüntüleme, hareket ederken iyileşme, bina / ikmal iyileştirmesi, harita kalitesi iyileştirmesi ve RPG ve yeni ateşli silah entegrasyonu.

PUBG Mobile Lite indir: PUBG MOBILE LITE