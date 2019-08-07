Huawei Türkiye, tablet pazarındaki yükselişini Türkiye özelinde de sürdürüyor. Uluslararası analiz kuruluşu GfK’nın verilerine göre Huawei, bir yıldan kısa bir süre içinde tablet segmentindeki pazar payını %18’e kadar yükseltti.

Huawei, Türkiye tablet pazarının lideri oldu

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Bu kategorideki hedefimiz, dünyanın en iyi tablet üreticisi olmak. Yenilikçi yapımız, tüketici memnuniyeti konusundaki hassasiyetimiz ve özellikle Ar-Ge’ye verdiğimiz önemle birlikte, birçok alanda önemli başarılara imza attık. Ürünlerimiz için stratejimizi geliştirirken, demografik gruplar oluşturuyoruz. Tüm ürün segmentlerinde aynı çalışma prensiplerini ve yenilikçi yaklaşımı korurken, ürünlerin kullanım alanlarına ve kullanıcı gruplarına göre de inovasyon odaklı fikirler geliştiriyoruz. Tablet kategorisinde Türkiye’de yeni bir marka olmamıza rağmen, neredeyse bir yıl gibi kısa bir süre içinde bu alanda liderliği elde etmiş olmaktan memnuniyet duyuyoruz.”

Huawei, Haziran 2019 itibarıyla pazarda en çok tablet satışı gerçekleştiren marka oldu. Nisan 2019’da %11’lik pazar payıyla Türkiye pazarında büyük ölçüde ses getiren Huawei, 3 ay içinde 7 puanlık bir artışa imza attı.