Cuma Raporu #61: RTÜK olayı, telefon satışları ve dahası

Cuma Raporu #61 videomuzda, her zamanki gibi haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta teknoloji dünyasında neler olmuş?

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Cuma Raporu #61 haberleri

RTÜK denetimine gireceği konuşulan Netflix, Blu TV ve Puhu TV gibi internet yayınları bugün itibariyla Resmi Gazete’de yayınlanması ile resmen başladı!

Samsung, 2019’un ikinci çeyreğine ait finansal verilerini açıkladı. Samsung’un dönem net kârı, bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli oranda düşüş gösterdi.

Strategy Analytics yılın ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre genel akıllı telefon satışlarında %2.6 düşüş yaşanırken, Huawei’nin ABD yaptırımına rağmen satışları arttırması dikkat çekti.

Google, Play Pass adını alacak ve insanların aylık ücretlendirme ile birçok uygulama ve oyuna erişebileceği bir abonelik sistemini test ediyor.

MediaTek Helio G90 oyun odaklı yeni yonga seti tanıtıldı. Sekiz çekirdekli amiral gemi sınıfına konumlandırılan işlemci, 10 GB RAM desteği sunabiliyor.

Huawei Y9 Prime 2019 Çinli devin ilk pop-up olarak adlandırılan açılır kameraya sahip telefonu olarak Türkiye’de satışa çıkacak.