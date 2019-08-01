ABD yaptırımlarına rağmen en büyük ikinci telefon üreticisi ‘Huawei’ oldu

Market analiz şirketi Strategy Analytics‘in paylaştığı rapora göre ; Huawei dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisi oldu.

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Huawei ABD yaptırımlarından etkilenmedi,etkilenmeyecek

Strategy Analytics teknoloji marketinde yaptığı analizleri dün kamuoyu ile paylaştı. Son çeyreği baz alan verilere göre pazarda önemli değişiklikler yaşandı. Çin-Amerika arasında yaşanan ticaret savaşı Huawei’nin pazardan güçlü olarak çıkmasına sebep oldu. Telefon satışlarının %2,6 azalarak 341 milyon adete düştüğü son çeyrekte, Huawei satışlarını arttırmayı başardı. Orta ve giriş segmentinde çıkardığı telefonlar ile satışlarında %7’lik bir ivme yakalayan Samsung ise pazar liderliğini %22’ye çıkardı. Güney Koreli telefon üreticisini %17 pazar payı ile Huawei takip etti. Dünyanın en büyük üçüncü telefon üreticisi ise Apple oldu.

Strategy Analytics Genel Müdürü Neil Mawston konu ile ilgili olarak ‘Huawei global satışlarında %8’lik artışı ile herkesi şaşırttı. Kuzey Amerika ve Batı Avrupa ile yaşanan sıkıntılar Huawei’nin Çin’de pazar payını arttırmasına sebep oldu.’ dedi. Counterpoint araştırma şirketi analisti Tarun Pathak ise ABD’nin kısıtlamalarının Çinli firmayı şimdiye kadar etkilemediğini ve bundan sonra da etkilemeyeceğini söyledi. IDC’den Anthony Scarsella ise telefon pazarındaki bu değişikliklerin orta segmente gelen premium tasarımların olduğunu bununda ultra-yüksek fiyatları engellediğini belirtti.. Apple iPhone satışlarına da değinen bir başka yönetici Woody Oh ise Apple’ın %8’lik düşüşünü; Hindistan gibi büyük pazarlarda yüksek iPhone fiyatları ile rekabetin zor olacağını belirtiyor.