Samsung dönem kârında dramatik düşüş yaşadı!

Samsung, 2019’un ikinci çeyreğine ait finansal verilerini açıkladı. Samsung’un dönem net kârı, bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli oranda düşüş gösterdi.
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Beklentiden düşük kalan Galaxy S10 satışları Samsung’u etkiledi
Finansal verilere göre Samsung’un bu yılın ikinci çeyrekteki geliri, geçen yılın aynı dönemine göre %4 düşerek 56.13 trilyon won (Kore doları) oldu. Şirketin toplam kârı ise yine bir önceki yıla göre %55,6 azalarak 5.6 milyar dolara geriledi. Böylece Samsung toplam gelirde belirlenen hedefin üstünde bir tablo çizse de istenen kârlılığı sağlayamamış oldu. Bunun altında yatan sebep ise büyük ölçüde yonga biriminden kaynaklanıyor.
Samsung’a göre DRAM ve NAND fiyatlarındaki düşüşler, dönem kârını etkileyen en büyük unsurlar olmuş. Öyle ki bu birimin elde ettiği dönem kârı, 2018’in ikinci çeyreğine kıyasla %71 düşüşle 3.4 trilyon won olarak açıklandı. Şirketin mobil tarafında ise dönem gelirleri %8 artmasına karşın faaliyet kârı %42 oranında düşüş gösterdi. Samsung bunun sebebini ise Galaxy S10’un ikinci çeyrekteki zayıf satış performansı ve iPhone üretimi için verilen parça siparişlerindeki azalışa bağlıyor. Dönem gelirlerindeki artışın büyük bir kısmı Galaxy A serisinin başarılı satış rakamlarından kaynaklanıyor.
Samsung üçüncü çeyrekte dönem kârında artış bekliyor
Analistler, 2019’un üçüncü çeyreğinde Samsung’un bu durumu tersine çevireceğini ifade ediyor. Buna gerekçe olarak ise önümüzdeki hafta tanıtılacak olan Galaxy Note 10, katlanabilir telefon Galaxy Fold’un satışa çıkması ve Galaxy A serisine daha rekabetçi üyelerin katılacak olması gösteriliyor. Ayrıca televizyon tarafında da QLED 8K TV’lere odaklanılması, Samsung’un dönem kârını arttıracak bir başka unsur olarak dikkat çekiyor.
3 Yorum
mss yakaza31 Temmuz 2019 at 22:40
Haberi yazan Batuhan kaç yaşındasın? Fotoğraftan 15 falan görünüyorsun.
Peki Batuhan kardeş hayatında trilyon dolar ibaresini nerede gördün? Anlamını biliyor musun?
Mesela 56,13 Trilyon Dolar ile dünyanın çoğunu satın alabilirsin (ABD gsmh: 20 trilyon dolar).
Yaptığın bir yazım hatası değil. haberde defalarca bunu yazmışsın. Önce seni sonra HWP editoryasını veya yönetimini özene davet ediyorum. Bunlar hep okumamaktan kaynaklanıyor veya ucuz iş gücü 🙁
Oktay Yörük31 Temmuz 2019 at 23:03
Daha önce hiç firmaların dönemlik gelir ve kar rakamlarına bakmamıştım. Öncelikle 56 trilyon dolar, rakam olarak uçuk bir miktar geliyor. Bununla birlikte 56 trilyon dolarlık geliriden 5.6 milyar dolar kar etmek demek 1/10000 yani %0.01 kar oranı demek. Rakamlarda hata mı var yoksa gerçekten Samsung cirosunun yalnızca %0.01’i kadar yani on binde biri kadar mı kar ediyor? Gerçekten çok merak ettim
Oktay Yörük31 Temmuz 2019 at 23:16
Amerikan doları ve Kore Doları karışıklığı olmuş, yetkili arkadaşlar hızlıca düzeltti.