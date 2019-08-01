RTÜK denetimine gireceği konuşulan Netflix, Blu TV ve Puhu TV gibi internet yayınları bugün itibariyla Resmi Gazete’de yayınlanması ile resmen başladı!

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Bugünden itibaren geçerli olmak üzere artık Netflix, BluTV, Puhu TV, Amazon Prime Video ve yakın dönemde gelecek olan Disney+ ile Apple TV+ hizmetleri artık Türkiye’de RTÜK denetiminden geçecek. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre “Bu Yönetmelik, radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin internet ortamından sunumu ile bu yayın hizmetlerini internet ortamından sunan özel medya hizmet sağlayıcı kuruluşları ve bu yayın hizmetlerinin iletimini sağlayan platform işletmecilerini kapsar.” ibaresiyle geçen kararda tıpkı televizyon kanallarında olduğu gibi internet yayınlarına da belirli standartlar belirlenmiş olacak.

Yayınlanan yönetmeliğe göre RTÜK artık Netflix ve diğer platformlarda yayın engelleme, içeriğin çıkarılması ve erişim engelleri başta olmak üzere birçok konuda yetkili olacak. Ayrıca İnternet üzerinden yayın yapan tüm kuruluşlar ülkemizde hizmet vermek için RTÜK’ten yayın lisansı almak zorunda. Üç başlık altında alınan lisansa göre İnternet Radyo, İnternet Televizyonu ve İnternet Üzerinden İsteğe Bağlı Yayın olarak lisanslar alınacak. Netflix, BlluTV ve Puhu TV gibi platformlar ise isteğe bağlı yayın olarak nitelendiriliyor.

Bu nedenle Netflix, BluTV ve Puhu TV gibi platformlar RTÜK denetiminde iken küfür, alkol, tütün ve tütün ürünleri ile cinsellik gibi konularda sansür görülme ihtimali de doğuyor. Bakalım bu denetim mekanizması ile internet ortamında abonelik sistemi ile takip ettiğimiz ve birçok kişinin “Televizyon izlemiyorum, Netflix vb. platformlardan yararlanıyorum” algısını da etkilemiş olacak mı göreceğiz. Yeni yönetmeliğe ait Resmi Gazete sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.