Oyun odaklı MediaTek Helio G90 işlemcisi tanıtıldı

MediaTek Helio G90 oyun odaklı yeni yonga seti tanıtıldı. Sekiz çekirdekli amiral gemi sınıfına konumlandırılan işlemci, 10 GB RAM desteği sunabiliyor.

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En büyük çip üreticilerinden biri olan MediaTek oyun odaklı Helio G90 ve Helio 90T yonga setlerini tanıttı. Şirketin amiral gemi sınıfına konumlandırdığı işlemciler 2.05 GHz hızında çalışmakta. Samsung ve Huawei’nin amiral gemilerinde de kullanılan ARM Cortex-A76 and A55 çekirdekler Mediatek’in yeni CPU’suna güç vermekte. Yüksek grafikli oyunlarda ve video düzenleme kısmında ise yonga seti Mali G76 GPU arabirimini kullanıyor. Grafik yonga frekansı 800 MHz bandına kadar çıkartılabiliyor. VDDQ enerji tüketiminde yaklaşık %50 tasarruf sağlayan 10 GB LPDDR4x bellekler bu yonga seti ile kullanılabilmekte.

Helio G90 ve G90T Mediatek’in G serisindeki oyun odaklı ilk işlemcisi olması ile dikkat çekiyor. Tayvanlı şirket bu çipsetleri, oyun deneyimini geliştiren ve yüksek grafikte performans artışı sağlayan HyperEngine teknolojisi ile tasarladı.. Bu yonga seti ile beraber cihazlarda HDR10 teknolojisi kullanılabilecek. MediaTek’in aktardığı bilgilere göre çipset Wi-Fi kalite düşüşünü tespit ettiğinde otomatik olarak LTE bağlantısından yararlanabilecek. Ayrıca çipsette ekranların dokunmatik hassasiyetini geliştirecek bir teknoloji ile beraber gelecek. Bu çipsetin önümüzde zamanda Razer Phone 2 ve Asus ROG Phone 2 cihazlarında kullanılması bekleniyor. Beklentiler arasındaki orta segment telefonların ise Xiaomi’nin alt markası olarak bilinen Redmi cihazların olduğu düşünülüyor.