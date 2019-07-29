Huawei Y9 Prime 2019 açılır kamerası ile Ağustos ayında Türkiye’de!

Huawei Y9 Prime 2019 Çinli devin ilk pop-up olarak adlandırılan açılır kameraya sahip telefonu olarak Türkiye’de satışa çıkacak.

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2019 yılının trendi olan açılır (pop-up) kamera teknolojisine ayak uyduran Huawei, ilk açılır kameralı telefonu Y9 Prime 2019 modelini Ağustos ayında Türkiye’de satışa sunacak. Geniş 6,59 inç kamerası, Kirin 710F yonga seti 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı gibi özellikleriyle dikkat çeken üç arka kameralı telefon, Türkiye pazarında görünüşe göre en uygun üç kamera ve açılır ön kamera sistemine sahip telefon olacak.

Güçlü açılır kamera

Y9 Prime 2019 modelinde kullanılan açılır kamera firmanın iddiasına göre o kadar dayanıklı ki 15 kg basınca dayanıklı yapıda hazırlanmış. Ayrıca 100.000’den fazla açılıp kapanma hareketine de dayanıklı olan bu sistem, 16 MP çözünürlüğüne sahip ve f/2.0 diyafram açıklığı sunuyor.

Ağustos ayında Türkiye pazarındaki yerini alacak olan Y9 Prime 2019, ülkemizde satışa çıkacak resmi garantili ikinci açılır kameraya sahip telefon olacak.

Huawei Y9 Prime 2019 özellikleri

Tüm özelliklerine gelecek olursak 163,5 x 77,3 x 8,8 mm boyutlarında olan Y9 Prime 2019, 196,8 gram ağırlığa sahip. 6,59 inç Full HD+ bir IPS ekran ile gelen cihaz, Kirin 710F yonga seti ve Mali-G51 MP4 grafik biriminden gücünü alıyor. Bunun yanı sıra 4 GB bellek ve 64 GB depolama alanı sunan telefonda SD kart desteği de mevcut. Arka tarafta 16 MP, 8 MP ve 2MP değerinde üçlü lens kurulumu bulunan Y9 Prime 2019, 4000 mAh bataryasıyla günlük kullanımda şarj sorununu ortadan kaldıracak gibi görünüyor. Ayrıca 802.11ac ve BT 5.0 desteğiyle günümüz bağlantı standartlarını da karşılayan yapısıyla oldukça ilgi çekici bir cihaz olacağı kesin.

Huawei Y9 Prime 2019 fiyatı

Şu anda cihaz için resmi bir fiyat duyurusu olmasa da aldığımız duyumlara göre 3.000 TL altı bir fiyatlandırmaya sahip olacak olan Y9 Prime 2019, fiyat/performans noktasında bir hayli iddialı olacak gibi görünüyor.