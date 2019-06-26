Pocophone F1 yazılım güncellemesi aldı

Pocophone F1 için yeni bir yazılım güncellemesi yayınlandı. Bu güncelleme içerisinde Android Güvenlik Yamasını, hata düzeltmelerini ve bazı yenilikleri içerisinde barındırıyor.

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Xiaomi, iki ay önce Pocophone F1 modeli için 10.3.4.0 sürümü ile Widevine L1 desteğini eklemişti. Bu destek sayesinde Netflix gibi platformlarda HD içerik oynatabilmesine olanak tanıyordu. Bununla birlikte Game Turbo özelliğini getirdi. Bu özellik sayesinde oyunları optimizeli bir şekilde açıyor ve oyundayken arka plandaki işlemleri yönetebilme olanağı sağlıyordu.

Bugün ülkemizde dağıtımına başlanan 10.3.5.0 güncellemesi cihaz için Mayıs ayı güvenlik yamasını içerisinde barındırıyor. Yaklaşık 390 MB olan bu güncellemenin içerisinde kilit ekranındaki saati değiştirmenize olanak sağlayan özelliği içerisinde bulunduruyor. Ayarlar > Kilit Ekranı ve şifre > Gelişmiş Ayarlar menüsünden kilit ekranı saatini özelleştirme olanağı tanıyor. Bu özellik bazı üçüncü parti temalarda uyumsuzluk sorunu yaratabileceği gibi seçtiğiniz saat özelliğini göstermeme ihtimali de bulunuyor.

Bu özelliklerin yanı sıra 10.3.5.0 güncellemesi ile birlikte wifi ağlarının sıralanmasına yönelik oluşan bir hatayı düzeltiyor. Bununla birlikte telefon yeniden başlatıldığında çift uygulamaların silinmesine yönelik bir hata da düzeltilmiş oldu.

Pocophone F1 Android Q güncellemesini alacak mı

MIUI 10.3.5.0 güncellemesi Android 9 Pie ile birlikte geliyor. Ancak bu yılın son çeyreğinde Android Q güncellemesinin alacağı firmanın genel başkanı Alvin TSE tarafından da doğrulandı.