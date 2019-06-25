Steam 2019 yaz indirimleri başladı!

Her sene büyük bir sabırsızlıkla beklenen Steam’in yaz indirimleriyle ilgili beklenen açıklama sosyal medyadan geldi. Steam database Twitter hesabından yapılan duyuruya göre, Steam 2019 yaz indirimleri bugün başladı.

Oyun tutkunlarının bir numaralı adresi Steam’in artık bir gelenek haline gelen yaz indirim kampanyası bugün itibariyle başlıyor. Steam’ın her yıl düzenli olarak yaptığı yaz indirimleri, özellikle tatile giren öğrenciler tarafından ilgi görüyor. 2019 kış indirimleri aralık ayında başlamış, ocak ayının ilk haftasına kadar devam etmişti. Steam 2019 yaz indirimleri, Türkiye’de 25 Haziran‘da başlayacak ve iki hafta devam ederek 9 Temmuz‘da sona erecek.

İlginizi çekebilir: Microsoft ve Intel, Huawei’i desteklemeye devam edecek

Steam 2019 yaz indirimlerinde dikkat çekenler:

Mortal Kombat 11: 84,66 TL ( % 17 indirim)

Devil May Cry 5: 263,34 TL ( % 34 indirim)

Assassin’s Creeed Odyssey: 154,50 TL ( % 50 indirim)

Grand Theft Auto V: 84,50 TL ( % 50 indirim)

Dead by Daylight: 15,50 TL (% 50 indirim)

Shadow of the Tomb Raider: 83,60 TL ( % 60 indirim)

ARK: Survival Evolved: 26,95 TL ( % 65 indirim)

Football Manager 2019: 60,86 TL ( % 66 indirim)

Rise of the Tomb Raider: 13,35 TL ( % 85 indirim)

Sleeping Dogs Definitive Edition: 8,90 TL ( % 90 indirim)

Yapılan indirimlerin yanında aynı zamanda Steam Grand Prix 2019 yarışması da başladı. Kıyasıya mücadelelerin gerçekleşeceği yarışmaya herkes katılabiliyor. Kazanan takımlara ise en çok istedikleri oyunlar ücretsiz olarak veriliyor.