Ünlü Youtube içerik üreticisi ölü bulundu!

Ünlü Youtube içerik üreticileri son zamanlarda, kazandıkları popülariteyle birlikte sorumlulukları geçen yıllara oranla çok daha fazla gözüküyor. Çoğu Youtuber’ın statüleri değişiyor.

New York Polis Departmanı, bugün yaptığı açıklamada Nintendo içerikli videolar hazırlayan Etika adlı kanalın sahibi ölü bulundu. Gerçek kimliği Desmond Amofah olan Youtuber, geçen hafta intiharla ilgili düşüncelerini söylediği videolar ortaya çıktığından beri polis tarafından aranıyordu.

Polis teşkilatı, Amofah‘ın 20 Haziran‘da içerik üreticisinin, ikincil Youtube kanalı, TR1Iceman’a sekiz dakikalık bir video yükledikten ve intihar düşüncelerini dile getirmesinden 36 saat sonra ortadan kaybolmuştu.

Video, daha sonra şirketin topluluk kurallarını ihlal ettiği için Youtube tarafından kaldırıldı. O zamandan beri birçok kişi tarafından video çeşitli kanallara yüklenmeye devam etti.

Polis daha sonra, New York Post tarafından bildirildiği üzere, cumartesi gecesi Amofah‘ın Manhattan tarafında eşyalarını buldu.

Nintendo bazlı oyunlar üzerine videolar çekerek kitle toplayan Amofah, uzun süredir zihinsel sağlık sorunları ile mücadele etmek zorunda kalıyordu. Etika kanalına Nisan 2018 tarihinde pornografik videolar yüklemeye başlamıştı ve topluluk kurallarını o zamandan beri ihlal ediyordu.

Youtube kanallarına aykırı davrandığı ve kanalının devre dışı bırakılmasından sonra “ölme zamanı” olduğunu belirtmişti.

Geçtiğimiz birkaç gün boyunca Twitter, Amofah’ın kanalının yıllar boyunca onlara nasıl yardımcı olduğunu ve Youtube topluluğu içinde ne kadar önemli olduğunu konuşan tarafların ifadeleriyle doluydu. Pika, Amofah’ın videolarını paylaştı. Reddit’teki hayranları, izleyicinin favori kendi anılarını yayınlandı.

Salı günü resmi Youtube İçerik Üreticisi hesabında bir tweet ortaya çıktı:

We mourn the loss of Etika, a beloved member of our gaming creator community. All of us at YouTube are sending condolences to his loved ones and fans.

— YouTube Creators (@YTCreators) June 25, 2019