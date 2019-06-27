Google Haritalar, yüzlerce arabayı bataklığa sürükledi!

Google Haritalar uygulaması, Amerika‘nın Colorado eyaletinde kısayoldan gitmeyi tercih eden kullanıcılar büyük bir şokla karşılaştılar. Kullanıcılar yolun sonunda, arabalarının çamura saplandığını fark ettiler.

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Denver Uluslararası Havalimanı’na giden bir kestirme, Google Haritalar üzerinden talimatları izleyen düzinelerce sürücü, kendilerini çamurun içinde bulmalarına yol açtı.

Colorado‘da yaşayan Connie Monsees, Pena Bulvarındaki trafiği fark edince uygulama üzerinden kestirme aramaya başladı. Uygulama alternatif bir rota çizerek onu en hızlı şekilde gitmek istediği yere, ulaştırmaya çalışıyordu. Fakat bir farkla, sürücü yoldan çıktığını farkına varmadı ve yolun dışına çıktı.

Güzergah resmen “bataklık” haline gelmişti. Çünkü bütün hafta yağmur yağmıştı ve arabalar toprağa saplanıp kalıyorlardı.

Monsees, bu zorlu durumdan bir şekilde arabasını kurtarmayı başardı, arkasındaki araçlar ne yazık ki onun gibi şanslı değillerdi. Monsees durumu şu şekilde açıklıyor:

Bir adam yanıma yaklaştı ve “Havalimanına mı gidiyorsunuz?” diye sordu. Evet gidiyorum diye cevap verdim. Arabama binmesine izin verdim çünkü kendi arabasıyla bunu başarması mümkün değildi.

Aynı zamanda uçuşu yakalamak isteyen bir Uber kullanıcısını da aracına alan kazazede, sonunda çamurdan çıktı ve kaldırıma geri dönebildi. Olayın ardından iki yolcunun da uçuşlarına yetişebildiğini bildirdi.

Normalde bir buçuk saat sürecek yolu üç buçuk saatte kateden Monsees, Google’ı konuyla ilgili suçlamadı. İfadelerinde “Onlar bizim hayatımızı olabildiğince kolaylaştırmaya çalışıyorlar. Bence biz toplum olarak, her şeyi çabuk yapmaya çabalıyoruz.” dedi.

Google sözcüsü ABC‘ye verdiği demeçte “Yolun büyüklüğü ve gidişatında, sürüş rotalarını belirlerken birçok faktörü göz önünde bulunduruyoruz.” dedi. “Her zaman en iyi yönergeleri sağlamaya çalışırken, hava durumu gibi öngörülemeyen koşullar nedeniyle, sorunlar ortaya çıkabiliyor. Tüm sürücülere yerel yasalara uymalı, dikkatli olmaları ve arabalarını kullanırken en doğru kararı vermeleri için teşvik ediyoruz.” sözlerini ekledi.