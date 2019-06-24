Raspberry Pi 4, yeni donanımıyla duyuruldu!

Raspberry Pi, özellikle mekik ve robotik teknolojilerdeki kullanımlarıyla bilinen bir hale geldi. IOT (Nesnelerin İnterneti) sistemlerle birlikte daha etkili olacağı düşünülüyor.

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Bugün, bu aktardığım bilgiler ışığında yeni bir gelişme ortaya çıktı. Raspberry Pi Vakfı tarafından Raspberry Pie 4, otuz beş dolar fiyat etiketiyle resmen duyuruldu. Böylece yeni nesil modüler anakart önceki nesliyle aynı fiyattan piyasaya sürülmüş oldu.

Raspberry Pi 3, 1.2 GHz dört çekirdekli ARM Cortex-A53 yonga setine sahipken, yeni model 1.5 GHz dört çekirdekli ARM Cortex-A72 işlemci olan Broadcom BCM2711 kullanılıyor.

Yeni nesil cihaz, çok yönlü ve maliyetli programla işlemlerinde kullanılan aygıtlardan biri olmayı sürdürüyor. Cihaz aynı zamanda full ekran bilgisayar olarakta işlem görebiliyor. HDMI girişinden bağlanan 60fps‘de bir 4K ekran veya 30fps‘de çalışacak olan iki 4K ekranı aygıta bağlayabilmeniz mümkün. Ayrıca donanımda Gigabit Ethernet çıkışı, iki adet USB 3.0 Type-A ve iki adet USB 2.0 Type-B bağlantı noktası da konumlandırılmış.

Raspberry Pi Kurucusu Eben Upton, “Rasbperry Pie 4 vizyon olarak, zengin multimedya bilgisayar deneyimini herkesin erişebileceği hale getirmeyi esas almıştır. Çoğu kullanıcı için düzgün performans sağlayacak donanım çizgisini, geleneksel bir masaüstü maliyetinin onda birine başardık” dedi.

Otuz beş dolar’lık temel model 1GB RAM ile birlikte gelirken, kullanıcılar istek doğrultusunda 2GB ve 4GB RAM’e sahip modelleri de seçebiliyorlar.Ücretlendirmeler şu anlık sadece İngiliz Sterlini olarak verilmiş. Fiyatları Türk lirası cinsinden hesap edersek fiyatlar ortalama güncel kura göre aşağıdaki gibi olacaktır.

1GB Model: 240₺

2GB Model: 315₺

4GB Model: 389₺

Masaüstü Kullanım Seti (Klavye, Mouse, SD Kart, Güç Kaynağı dahil): 844₺

Raspberry 4, şu an 35 dolar‘dan başlayan fiyatlarla, en az 2026 Ocak ayına kadar üretimde kalması planlanıyor.