Cuma Raporu #55: Tam 120W hızlı şarj, Facebook parası ve dahası

Cuma Raporu #55 videomuzda, haftanın öne çıkan teknoloji haberlerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Cuma Raporu #55 haberleri

Küresel bir para birimi olarak lanse edilen Libra, kullanıcıların Calibra cüzdanı ile birlikte birbirlerine anında ve komisyonsuz para gönderebilmesinin yanı sıra, işbirliği yapılan diğer firmaların servislerini satın almak gibi farklı amaçlarla da kullanılabilecek.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi vivo , 120 Watt hızlı şarj teknolojisini tanıttı. Bu teknoloji ile 4000 mAh bataryaya sahip cihaz 13 dakikada tamamen şarj olabilecek.

Geçtiğimiz dönemde zam konusunda çeşitli denemeler yapan ve ABD’deki fiyatlarında da artışa giden Netflix, Türkiye fiyatlarında da artışa gitti. 2 TL değerinde belirlenen zam ile 15,99 TL olan temel paket 17,99 TL oldu. Diğer paketlerde ise iki ekran ve HD destekli standart versiyonu 27,99 TL‘den 29,99 TL‘ye güncellenirken 4K yayın ve 4 kişilik kullanım destekleyen özel versiyonu ise 39,99 TL‘den 42,99 TL‘ye arttırıldı.

Apple aşırı ısınma sorunu nedeniyle MacBook Pro modellerinin geri çağrılması için çalışmalara başladı.

Her zaman olduğu gibi bugün yapılan Xiaomi lasmanının da tamamını Hardware Plus farkıyla yayınlıyoruz. Xiaomi Mi 9T ve Mi Band 4 Türkiye fiyatı ve özelliklerini bu videomuzda görebilirsiniz.

İninal yaptığı basın toplantısı ile Trükiye’deki en popüler ön ödemeli kart olan İninal Kart için Visa ile iş birliğini duyurdu. Visa ile artık 7 yıldır beklenen para çekebilme özelliğini getiren İninal, aynı zamanda yeni ve şık bir kart tasarımı da ortaya koyuyor.

Huawei’nin orta segmentte ilgi gören telefonlarından P20 Lite, Mate 20 Lite ve P Smart 2018 modelleri için EMUI 9 güncellemesi dağıtımına başladı. 15 Temmuz’a kadar kademeli olarak dağıtımı tamamlanacak olan yeni güncelleme en güncel Huawei kullanıcı arayüzünü sunacak.

Honor 8S modeli, açıklanan bilgilere göre çok yakında Türkiye’de satışa sunulacak. Ancak cihazın kaç TL’den satılacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.