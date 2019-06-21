İninal Kart’ın para çekme özelliğini sorduk! Hangi yenilikler geliyor?

İninal yaptığı basın toplantısı ile Trükiye’deki en popüler ön ödemeli kart olan İninal Kart için Visa ile iş birliğini duyurdu. Visa ile artık 7 yıldır beklenen para çekebilme özelliğini getiren İninal, aynı zamanda yeni ve şık bir kart tasarımı da ortaya koyuyor.

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İninal Kart’ın yeni özellikleri ve gelecekte kazanılacak yeniliklerini İninal CEO’su Ömer Suner‘e ve Visa’nın sunduğu özellikleri ise Visa Türkiye Genel Müdür’ü Merve Tezel‘e sorduk.

Detayları videomuzda görebilirsiniz, iyi seyirler…