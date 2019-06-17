P20 Lite, Mate 20 Lite ve P Smart 2018 için EMUI 9 güncellemesi geldi!

Huawei’nin orta segmentte ilgi gören telefonlarından P20 Lite, Mate 20 Lite ve P Smart 2018 modelleri için EMUI 9 güncellemesi dağıtımına başladı. 15 Temmuz’a kadar kademeli olarak dağıtımı tamamlanacak olan yeni güncelleme en güncel Huawei kullanıcı arayüzünü sunacak.

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Şimdiden Huawei ekosisteminde 80 milyondan fazla kullanıcı EMUI 9’a geçiş yapıyorken, söz konusu yeni arayüz kullanıcı deneyimi açısından konfigürasyon öğeleri yüzde 10 oranında azaltıldı. Güncelleme ile tek elle kullanım, yeni navigasyon seçenekleri ve genel olarak daha akıcı bir deneyim sunacak. Ayrıca kullanıcıların oyun deneyimini bir seviye daha atlatacak olan GPU Turbo 2.0 özelliği de Huawei P20 Lite, Mate 20 Lite ve P Smart 2018 modelleri için kullanılabilir olacak.

Eğer bahsi geçen üç telefondan birine sahip iseniz Ayarlar bölümünden güncelleme kontrolü yaparak EMUI 9 arayüzüne geçiş yapabilirsiniz.