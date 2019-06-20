Netflix fiyatları resmen zamlandı!

Netflix‘in bir süredir konuşulan zammı bugün itibariyle gerçekleşti. Güncellenen fiyatlar ile ufak da olsa bir artışa giden Netflix, artışı 2 TL olarak belirlemiş.

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Geçtiğimiz dönemde zam konusunda çeşitli denemeler yapan ve ABD’deki fiyatlarında da artışa giden Netflix, Türkiye fiyatlarında da artışa gitti. 2 TL değerinde belirlenen zam ile 15,99 TL olan temel paket 17,99 TL oldu. Diğer paketlerde ise iki ekran ve HD destekli standart versiyonu 27,99 TL‘den 29,99 TL‘ye güncellenirken 4K yayın ve 4 kişilik kullanım destekleyen özel versiyonu ise 39,99 TL‘den 42,99 TL‘ye arttırıldı.

Ufak bir güncelleme olması nedeniyle bir tepki de geleceğini düşünmediğimiz sistem hakkında Netflix Türkiye’den şu an için herhangi bir açıklama da gelmedi. Ancak yeni fiyatların yine Amerika hesaplarına göre çok daha uygun olmaya devam ettiğini belirtelim. Çünkü firma ABD’deki güncellemesini de 2 dolar olarak belirlemişti.