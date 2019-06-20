Apple MacBook Pro 15 inç modellerini geri çağırıyor!

Apple aşırı ısınma sorunu nedeniyle MacBook Pro modellerinin geri çağrılması için çalışmalara başladı.

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Apple, 2015 yılında piyasaya sürdüğü MacBook Pro 15 inç Retina ekranlı modellerinin aşırı ısınıyor olması nedeniyle ortaya çıkan güvenlik sorunundan rahatsızlık duyan kullanıcılar için gönüllü bir geri çağırma başlattı.

2015 Eylül ve 2017 Şubat yılları arasında satışa sunulan MacBook Pro 15 inç modeline sahip kullanıcılar Apple menüsünü kullanarak sistemlerinin değiştirme programı kapsamında olup olmadığını seri numarası ile öğrenebilecekler. Şirketin belirttiğine göre cihazların garanti kapsamında olup olmaması bu program üzerinde bir etkisi yok. Ayrıca geri çağırma işlemine giren cihazın sistemlerinin düzenlenmesi ve geri gönderimi bir ila iki hafta sürebilir.

MacBook Pro 15 inç modelinizin garanti kapsamında olup olmadığını buradan öğrenebilirsiniz: 15-inch MacBook Pro Batarya Geri Çağırma Programı