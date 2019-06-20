vivo 120W hızlı şarj teknolojisi ile şaşırtacak

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi vivo , 120 Watt hızlı şarj teknolojisini tanıttı. Bu teknoloji ile 4000 mAh bataryaya sahip cihaz 13 dakikada tamamen şarj olabilecek.

İlginizi çekebilir : Samsung Galaxy Note 10 Pro 25W hızlı şarj desteğiyle gelebilir!

vivo , hızlı şarjı ile kullanıcıları etkileyecek

Çin merkezli teknoloji şirketi vivo 120W Super FlashCharge hızlı şarj teknolojisini duyurdu. Resmi bilgilere göre 120W Super FlashCharge teknolojisi , 4000 mAh bataryaya sahip bir akıllı telefonun bataryasını sadece 13 dakikada doldurabilecek. Kullanıcı yalnızca 5 dakika şarj eder ise cihazın bataryasının yarısını doldurabilecek.

26 -28 Haziran tarihlerinde gerçeleşecek MWC Shanghai 2019 etkinliğine hazırlanan akıllı telefon üreticisi şarj teknolojisi ve 5G akıllı telefonu ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Xiaomi ‘nin 100W teknolojisi , Oppo Find X modelinin sahip olduğu 50W SuperVOOC sistemini geride bırakan şirket en hızlı şarj etme teknolojisine sahip olacak. Ancak günümüz akıllı telefonlarında yüksek Watt değerlerine ulaşmak cihazların ısınmasını arttıran bir teknolojisi. vivo paylaştığı videoda şarj adaptörünü ve ısı değerlerini henüz göstermemiş olsa da, video teknoloji tutkunlarını etkilemeyi başardı.

Xiaomi dört dakika geride kaldı

Xiaomi‘nin başkanı ve kurucularındanLin Bin’in paylaştığı kısa video, 4000 mAh‘lik bir telefonu 7 dakika içinde %50, sonraki 10 dakika içinde ise %100 şarj ettiğini gösteriyor. Toplamda 17 dakikalık tam şarj süresiyle rakibinin 4 dakika gerisinde kalan Xiaomi’nin yeni telefonu Mi 10’da bu teknolojiyi kullanması bekleniyor.