Honor 8S ülkemizde satışa çıkmaya hazırlanıyor

Honor 8S modeli, açıklanan bilgilere göre çok yakında Türkiye’de satışa sunulacak. Ancak cihazın kaç TL’den satılacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Honor 8S özellikleri

Siyah, altın ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelen telefon, genel malzeme yapısı olarak plastik kullanıyor. Ön taraftan bakıldığında damla çentik tasarımıyla dikkat çeken modelde 5.71 inç boyutlu ekranda 720 x 1520 çözünürlük sunuyor. Ekran kasa oranının ise damla çentik ile beraber %78.1 oranında olduğunu belirtelim.

Donanım bileşenlerine baktığımızda gücünü MediaTek MT6761 (Helio A22) işlemcisinden alan cihazda, 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanı sunuluyor. Cihazda yer alan microSD kart yuvası sayesinde 512 GB‘a kadar dahili hafızayı arttırabilmek mümkün. Ayrıca telefonda çift SIM kart desteğinin olduğunu da belirtelim. Arka tarafında F/1.8 diyafram değerine sahip 13 MP’lik kamera ile gelen Honor 8S modelinde ön tarafta ise 5 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Telefonda son olarak 3020 mAh kapasiteli pil olduğunu da belirtelim.

24 saatte servis hizmeti

Honor, Türkiye’nin üç büyük şehrinde yer alan merkez servis noktalarında sunduğu hızlı ve etkili satış sonrası hizmetle de kullanıcıların cihazlarından çok daha uzun süre fayda sağlamalarına olanak tanıyor. Honor 8S kullanıcıları, cihazlarıyla ilgili ihtiyaçlarını merkez servis noktalarında 1 saatten kısa sürede çözebiliyor. Ayrıca, Türkiye’nin dört bir yanındaki HONOR kullanıcılarına kargo süresi hariç 24 saat içinde çözüm sunuluyor.