Cuma Raporu #51: Honor 20 serisi, iOS 13, Huawei olayları ve dahası

Cuma Raporu #51 videomuzda, haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Cuma Raporu #51 haberleri

Honor, Londra’da gerçekleştirilen etkinlikte Honor 20 Pro, Honor 20 ve Honor 20 Lite modellerini resmi olarak tanıttı.

Huawei – ABD savaşı konusundaki yeni haberler

Çip üreticisi ARM, Huawei ile işbirliği askıya alınmalı açıklaması yaptı. Konuyla ilgili Huawei kanadından da iş ortaklığına verilen önem vurgulanarak bir açıklama yayınlandı. Ayrıca ABD Ticaret Bakanlığı, yaptırımların üç aylığına askıya alındığını belirtti.

Popüler mesajlaşma servisi WhatsApp reklam göstermeye başlayacağını duyurmuştu. Şirket reklamların 2020 yılının başında gösterilmeye başlanacağını söyledi.

Japon teknoloji devi Sony akıllı telefon tarafında yıllardır kan kaybetmesine rağmen yatırımcılar toplantısında sektörden çekilmeyeceğini söyledi.

iOS 13 geliyor

WWDC 19 için tarih belli oldu. Hem iOS 13 hem de WatchOS ve MacOS gibi yazılımsal yenilikleri göreceğimiz etkinlik için tarih 3 Haziran.