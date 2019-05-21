Honor 20 Pro ön inceleme – 4 arka kamera!(VİDEO)

Honor 20 serisi telefonlar Londra’da düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. Elimizde etkinlikte tanıtılan amiral gemisi model Honor 20 Pro var. Gelin özelliklerine yakından bakalım.

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Honor 20 Pro ön inceleme – 4 arka kamera!

6.26 inçlik ekranı ile 2340 X 1080 çözünürlüğü sunan Honor 20 Pro, parmak izini yan taraftan kullanıyor. Gücünü en yeni Kirin 980 işlemcisinden alan telefon, 8 GB RAM ve 256 GB’lık depolama alanına ev sahipliği yapıyor.

Ön tarafında 32 MP çözünürlüğe sahip bir kamera kullanırken, bu kamera ekranın içine yerleştirilmiş durumda. Arka tarafta dörtlü kamera modülü bulunan Honor 20 Pro, ana kamera olarak f/1.4 diyafram açıklığına sahip 48 MP çözünürlüğünde bir sensöre sahip. Bu kamera düşük ışıkta oldukça etkileyici performans sunabiliyor. İkinci kamera olarak 16 MP çözünürlüğünde ultra geniş açı desteği sunan sensör kullanılırken, 8 MP telefoto ve 2 MP derinlik algılayıcı sensör cihazda yerini bulmuş.

4000 mAh batarya kapasitesi sunan cihaz, 22.5 W hızlı şarj desteğine de sahip. Bu hızlı şarj ile 30 dakikada yüzde 50 şarj olabiliyor. Ayrıca cihaz, Android 9.0 Pie işletim sistemi üzerinde çalışan Magic UI 2.0 arayüzü ile karşımıza çıkıyor.

Son olarak 8 GB RAM ve 256 GB depolama alınan sahip Honor 20 Pro’nun Avrupa satış fiyatı 599 dolar olarak belirlenmiş. Cihazın ülkemizdeki satış fiyatı ise merak konusu.