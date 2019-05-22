WhatsApp gelecek yılın başında reklam göstermeye başlayacak!

Popüler mesajlaşma servisi WhatsApp reklam göstermeye başlayacağını duyurmuştu. Şirket reklamların 2020 yılının başında gösterilmeye başlanacağını söyledi.

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WhatsApp reklamları nasıl gösterecek?

Facebook‘a ait olan yüksek kullanıcı rakamlarına karşın yüksek gelirler elde edemiyordu. Servisin bu sorunu Facebook‘un taktiğini kullanarak yani kullanıcılara reklam göstererek çözeceği uzun zamandır konuşuluyordu. Reklamların gösterilmeye ne zaman başlanacağı Facebook Pazarlama Zirvesinde yapılan açıklamayla kesinleşti.

Gelecek yılın başından itibaren gösterilecek ilk reklamlar Instagram hikayelerindekilere benzeyecek. Tüm ekranı kaplayan bu reklamlarda şirketin adı gözükecek, kullanıcının adı gizli tutulacak ve kullanıcılar kaydırma hareketiyle reklam verenin sitesine girebilecek. Facebook‘un diğer reklam gösterme planları henüz net değil.