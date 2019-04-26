Cuma Raporu #47: Galaxy A serisi, kayıp telefon ve dahası

Cuma Raporu #47 videomuzda, yine haftanı öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Cuma Raporu #47 haberleri
Galaxy A serisinin yeni modelleri tanıtıldı – Galaxy A10, A20 v A70 modellerinin Türkiye fiyatları açıklandı. (Sırasıyla 1499 TL, 1849 TL ve 3399 TL)
Galaxy Fold’un çıkışı ertelendi – İnceleme ürünlerinde sorun yaşayan editörlerden sonra ürünün çıkışı ileri bir tarihe ertelendi.
Huawei, ay modunda hile mi yapıyor? Huawei’nin P30 Pro modelinde ay fotoğrafı çekerken var olan ay fotoğraflarıyla ekleme yapıldığı iddia edildi.
Honor kaybettiği telefonu arıyor – Bir Honor çalışanının kaybettiği prototip cihazı getirene 5000 Euro ödül verilecek.
Meizu 16s tanıtıldı – Snapdragon 855 işlemciyle gelen telefonun baz modeli 475 dolar fiyatla satılacak.
OpenAI Dota 2 botu 7.215 maç kazandı – Elon Musk’ın kurduğu şirkete ait olan bot, %99.4 oranında maç kazanıyor.
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