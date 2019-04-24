Honor kaybettiği telefonu getirene ödül verecek!

Günümüz akıllı telefon pazarı yenilik ve geliştirme açısından sıkı bir rekabet içerisinde. Birçok marka pazarın lideri olmanın yanı sıra, farklı cihazlarla kullanıcıların ilgisini çekme yarışı içerisinde. Bu bağlamda geliştirilen yeni cihazlar, normal kullanım şartlarında test edilerek günlük hayata uygunluğu gözlemlenmekte. Ancak anlaşılan o ki Honor marka bir prototip akıllı telefon, bu testler sırasında kayboldu.

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Honor, prototip bir akıllı telefonu kaybetti!

Huawei‘nin alt markası Çinli dev akıllı telefon üreticisi Honor, bugünlerde adından verdiği ödüllü bir ilan ile söz ettirmekte. Zira markanın geliştirdiği yeni bir amiral gemisi akıllı telefon test için onu taşıyan çalışan tarafından yolculuk sırasında kaybedildi.

Şirketin pazarlama departmanındaki çalışanı Moritz Scheidl, ona emanet edilen prototip akıllı telefonla beraber ailesini ziyaret etmek için Düsseldorf‘a gitmiş. Scheidl‘in iddialarına göre, telefon yolculuk boyunca sırt çantasının içindeymiş, ancak eve dönüp şarj etmek için cihazı çıkarmak istediğinde onu bulamamış.

Akıllı telefonun düşmüş veya çalınmış olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber, şirket telefonu getiren kişiye 5000 € (5.611$) ödül verecek. Ayrıca şirketin beyanına göre, akıllı telefon kameralarını ve arka tasarımı gizleyen gri bir koruyucu kılıfla kaplıymış. Tüm bunlara ek olarak, kaybolan bu cihazın Mayıs ayında tanıtılması planlanan yeni Honor 20 prototipi olduğunun söylendiğini de belirtmeden geçmeyelim.