Huawei P30 Pro , “Ay Modu” özelliği ile yapay fotoğraf üretiyor olabilir!

Huawei P30 Pro , “Moon Mode” yani Ay Modu özelliğini tanıtmak için, yakın çekim fotoğraflarını kullandı. Ancak çıkan haberlere göre, Ay’ın mevcut fotoğrafları ile çekilen görüntüleri birleştirerek fotoğrafın geliştirilmeye çalışıldığı söyleniyor.

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Geçtiğimiz günlerde kullanıcı deneyimine sunulan Huawei P30 Pro , reklamlarında sıklıkla Ay Modu’nun detaylarını paylaştı. Bu mod ile, Ay’ın yakın çekimlerini yapay zeka sayesinde geliştirmeyi vadediyordu. Cihazın Ay Modu’nu kullanmak aslında oldukça basit. Kullanıcı Ay’ı fotoğraflamak için kamerayı 10 kat ya da daha fazla yakınlaştırarak çekim yapar. Yapay zeka sayesinde Ay’ın üzerinde bulunan gölgeler ve ışık gibi özellikleri daha belirgin hale getirir.

Zhihu’dan Wang Yue, yaptığı bazı testler sonucunda telefonun; Ay’ın çekilen fotoğrafını yapay zeka ile geliştirmek yerine zaten var olan fotoğrafı kullanıcının görüntülerine eklediğini ortaya çıkardı. Yue, bu araştırmasını kanıtlamak için aynı modda başka fotoğraflar çekti. Sonuç olarak Huaawei P30 Pro cihazında kullanılan Ay Modu tamamen orijinal fotoğraflar üretmediği ortaya çıktı.

Huawei P30 Pro için ortaya çıkan bu skandal, şirket için ilk değil. Bu mod dışında, şirketin reklamını yaptığı bazı fotoğrafları da DSLR fotoğraf makinesiyle çektiği keşfedilmişti. Huawei’nin aynı şeyi geçenlerde çıkardığı Nova 3 modeli için de yaptığı söyleniyor.