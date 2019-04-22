Samsung Galaxy Fold’un çıkış tarihini erteledi!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung yayınladığı basın açıklamasıyla ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold‘un çıkış tarihini bir sonraki duyuruya kadar ertelediğini resmi olarak duyurdu.

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Samsung çıkış tarihini neden erteledi?

Ertelemenin sebebinin çeşitli teknoloji yayıncılarına gönderilen Galaxy Fold cihazlarında yaşanan sorunlar olduğu düşünülüyor. Şirket bu problemleri kullanıcı hatalarına bağlamıştı. Bu yüzden üreticinin problemlerin önüne geçmek için kullanıcıları ekranın kullanımıyla ilgili daha detaylı bir şekilde bilgilendirmesi bekleniyor.

Şirket basın açıklamasında; bazı yayıncıların cihazın mümkün olan en iyi kullanıcı deneyiminin daha fazla iyileştirmeye ihtiyacı olduğunu söylediklerinden bahsediyor. Bu eksikliklerin giderilmesi için çeşitli testler ve değerlendirmeler yapılacağı için Galaxy Fold‘un çıkış tarihini ertelediklerini söylüyor. Telefonun çıkış tarihinin ise önümüzdeki birkaç hafta içinde açıklanacağı belirtiliyor.

Teknoloji devi, telefonun katlanabilmesini sağlayan karmaşık menteşe sisteminin ekrana baskı uygulayarak sorunlara neden olduğunu söylüyor. Ayrıca telefonun içindeki bazı malzemelerin de ekran performansını olumsuz etkilediği vurgulanmış. Açıklamada cihazın ekran korumasının güçlendirileceği vaadi de veriliyor. Açıklamanın tam halini buradan görebilirsiniz.