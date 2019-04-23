OpenAI Dota 2 botu üç günde insanlara karşı tam tamına 7.215 maç kazandı. Bu bot, haftasonu boyunca insanlarla maçlar yaptı ve bunlardan %99.4‘ünü kazanmış oldu.

OpenAI insanları kırdı geçirdi!

18 Nisan’dan 21 Nisan’a kadar, internet bağlantısı olan ve Dota 2 oynayan herkes, bu ayın başlarında arka arkaya oynanan iki maçta da dünya şampiyonu takımı mağlup eden OpenAI’nin Dota 2 botuna karşı oynama şansı buldu. Sonuçlar tahmin edebileceğiniz gibi pek de şaşırtıcı değil. Bot, 7.215 tane ranked (rekabetçi) oyun kazanarak, genel olarak %99.4 oranında bir zafer elde etmiş oldu. OpenAI botu, haftasonu boyunca sadece 42 oyun kaybetti.

Elon Musk’ın kurduğu kar amacı gütmeyen şirkete ait olan bota; ‘OpenAI Five‘ denildi. Bunun sebebi, insanlarla sadece 5’e 5 maçlar yapması. Bu botun amacı, her gün kendine ve geçmişe karşı 180 yıllık oyun oynaması. Yani, 180 yıllık oyun oynayarak öğrenen bir makine öğrenme projesi diyebiliriz. Mesela, sadece Dota 2’de; hem rekabetçi, hem de kooperatif maçlarını topladığımızda totalde 10.7 yıllık oyun oynamış oldu.

VentureBeat’e göre; bu OpenAI Five‘ın son kamu gösterisi. Kuruluş, yeteneklerini arttırmaya devam edecek. Ancak zorunlu olarak Dota 2 oyuncularını yenmeye devam etmek istediği için değil, diğer uygulamalardaki deneyimlerinden öğrendiği şeyleri kullanabileceği için. Bot üzerindeki çalışmalara benzer şekilde, robotlara başarısızlıktan ders almayı öğreten açık kaynaklı bir algoritma olan Hindsight Experience Replay’in ortaya çıkmasına yardımcı oldu. OpenAI CTO Greg Brockman yaptığı açıklamada;