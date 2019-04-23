Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu‘nun yeni üst seviye akıllı telefonu Meizu 16s resmi olarak tanıtıldı. Snapdragon 855 işlemcisini kullanan telefon 48 MP‘lik bir ana kamerayla gelecek.

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Meizu 16s özellikleri

Meizu 16s, 6.2 inç boyutunda ve Full HD+ çözünürlüğünde Super AMOLED bir ekranla gelecek. Samsung üretimi olan bu ekran, telefon kullanımının kullanıcıların gözlerinde oluşturduğu zararı en aza indirmeyi vaat ediyor. Telefon 91.53%‘lük yüksek ekran-kasa oranıyla da oldukça iddialı. 16s gücünü ise Qualcomm‘un en güçlü mobil işlemcisi olan Snapdragon 855‘den alacak. Cihaz 6 GB RAM/128 GB ya da 8 GB RAM/256 GB dahili hafıza opsiyonlarıyla gelecek. Telefondaki Hyper Gaming özelliği ise daha iyi bir oyun performansı sağlayacak.

16s, ikili arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu ikiliyi 48 MP (f/1.7) çözünürlüklü ana kamera ve 20 MP (f/2.6) çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera oluşturuyor. HDR+ destekli ön kamera ise 20 MP çözünürlüğünde fotoğraflar çekmeye izin veriyor. Telefonun 3,600 mAh büyüklüğündeki bataryası ise 24 W‘lık mCharger hızlı şarj teknolojisiyle 30 dakikada yüzde 60 oranında şarj olabilecek. Bluetooth 5.0 ve NFC destekleri de beklendiği üzere telefonda bulunuyor.

Karbon siyahı, inci beyazı ve mavi olmak üzere üç farklı renkle kullanıcılara sunulacak olan telefonun 6 GB RAM/128 GB hafızalı versiyonu$475, 8 GB RAM/256 GB dahili hafızalı versiyonu ise $520‘lık fiyat etiketiyle satışa çıkacak.