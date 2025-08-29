Cuma Raporu #378 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

İlginizi çekebilir; HyperOS 3 tanıtıldı! HyperOS 3 ile gelen yenilikler neler, hangi cihazlar alacak?

Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

Adventure İstanbul’a göz atmak isteyenler için; https://www.youtube.com/@MakeLifeARide

Cuma Raporu #378 zaman çizelgesi:

00:00 Türkiye Gündemi

45:53 Türk Telekom’a 2050’ye kadar imtiyaz ve yılda iki zam hakkı

01:04:36 Türkiye’nin detaylı internet trafiği ilk raporlandı

01:11:15 En gelişsmiş fotoğraf düzenleme yapay zekası Nano Banana Gemini 2.5 Flash ile kullanıma açıldı

01:14:56 Samsung, 4 Eylül’de S25 FE’yi tanıtıyor

01:18:58 Android 16 tabanlı HyperOS 3 Tanıtıldı

01:21:15 Dreame, elektrikli hiper otomobil üretecek

01:28:05 Xiaomi TV Box S 3. Nesil ve TV Stick 4K 2. Nesil Türkiye’de

01:31:00 Yeni Tesla Model Y Performance tanıtıldı