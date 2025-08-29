Cuma Raporu #378 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
İlginizi çekebilir; HyperOS 3 tanıtıldı! HyperOS 3 ile gelen yenilikler neler, hangi cihazlar alacak?
İçindekiler
Cuma Raporu #378: Türk Telekom imtiyazı, Türkiye’nin internet trafiği ve dahası
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
Adventure İstanbul’a göz atmak isteyenler için; https://www.youtube.com/@MakeLifeARide
Cuma Raporu #378 zaman çizelgesi:
00:00 Türkiye Gündemi
45:53 Türk Telekom’a 2050’ye kadar imtiyaz ve yılda iki zam hakkı
01:04:36 Türkiye’nin detaylı internet trafiği ilk raporlandı
01:11:15 En gelişsmiş fotoğraf düzenleme yapay zekası Nano Banana Gemini 2.5 Flash ile kullanıma açıldı
01:14:56 Samsung, 4 Eylül’de S25 FE’yi tanıtıyor
01:18:58 Android 16 tabanlı HyperOS 3 Tanıtıldı
01:21:15 Dreame, elektrikli hiper otomobil üretecek
01:28:05 Xiaomi TV Box S 3. Nesil ve TV Stick 4K 2. Nesil Türkiye’de
01:31:00 Yeni Tesla Model Y Performance tanıtıldı