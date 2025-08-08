Cuma Raporu #375 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

Adventure İstanbul’a göz atmak isteyenler için; https://www.youtube.com/@MakeLifeARide

Cuma Raporu #375 zaman çizelgesi:

00:00 Türkiye Gündemi

16:53 Fatih Altaylı’nın kanalına erişim engeli

26:10 Sahte e-İmza Skandalı

55:34 OpenAI GPT-5 modülünü duyurdu

01:00:11 xAI’dan Cevap: Grok imagine açıldı

01:04:29 Arabunu.com CEO’su: “Gümrük vergisiz ithalat olmamalı”

01:14:43 Intel CEO’su Çin casusu mu? Trump, Intel’in CEO’sunu istifaya çağırdı

01:19:41 Nothing Phone 3 sonunda satışa çıktı!

01:21:08 HUAWEI Pura 80 Pro ön satışta, Ultra fiyatı ise sızdı!

01:26:56 HGS sistemi çöktü, uygulama ve e-Devlet sayfası çalışmıyor