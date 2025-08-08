Cuma Raporu #375 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
İçindekiler
Cuma Raporu #375: Sahte e-İmza Skandalı, GPT-5 ve dahası
Cuma Raporu #375 zaman çizelgesi:
00:00 Türkiye Gündemi
16:53 Fatih Altaylı’nın kanalına erişim engeli
26:10 Sahte e-İmza Skandalı
55:34 OpenAI GPT-5 modülünü duyurdu
01:00:11 xAI’dan Cevap: Grok imagine açıldı
01:04:29 Arabunu.com CEO’su: “Gümrük vergisiz ithalat olmamalı”
01:14:43 Intel CEO’su Çin casusu mu? Trump, Intel’in CEO’sunu istifaya çağırdı
01:19:41 Nothing Phone 3 sonunda satışa çıktı!
01:21:08 HUAWEI Pura 80 Pro ön satışta, Ultra fiyatı ise sızdı!
01:26:56 HGS sistemi çöktü, uygulama ve e-Devlet sayfası çalışmıyor