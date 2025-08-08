ChatGPT kullanıcıları için beklenen gün geldi, GPT-5 kullanıma açıldı! Peki, GPT-5 ile yapay zekâ deneyimi nasıl değişecek? Ücretsiz kullanıcılar bile bu kez hangi gelişmiş özelliklere kavuşacak? Türkiye’deki kullanıcılar açısından bu yenilikler ne anlama geliyor?

ChatGPT GPT-5 güncellemesi özellikleri neler?

ChatGPT, OpenAI tarafından tanıtılan GPT-5 ile en kapsamlı güncellemelerinden birini alıyor. Bu yeni model ailesinde GPT-5 Pro, GPT-5 mini ve GPT-5 nano olmak üzere üç farklı varyant bulunuyor. Üstelik ilk kez ücretsiz kullanıcılar da gelişmiş “mantıksal akıl yürütme” yeteneğine sahip bir modele erişim sağlıyor.

OpenAI, GPT-5 ile önceki sürümlerden farklı olarak “birleşik sistem” yaklaşımını benimsiyor. Basit sorularda hızlı yanıtlar sunarken, daha zorlu problemlerde “GPT-5 Thinking” moduna geçerek derin analiz yapabiliyor.

Ayrıca, modelin hangi yaklaşımı kullanacağı; konuşma türü, karmaşıklık, araç ihtiyacı ve kullanıcı niyetine göre otomatik belirleniyor. ChatGPT artık sadece metin değil, görüntü ve ses ile de çok modlu (multimodal) etkileşim sunuyor.

Yapılan performans testlerine göre GPT-5, kodlama kabiliyetlerinde önemli bir gelişme gösteriyor. SWE-bench Verified testinde %74,9 başarı, Aider Polyglot’ta ise %88 başarı elde ediyor. Karmaşık yazılım projelerini baştan sona çok az yönlendirme ile tamamlayabilmesi, yazılımcılar için ciddi bir avantaj.

ChatGPT arayüzünde de dikkat çekici değişiklikler var. Kullanıcılar artık sohbet penceresinin renklerini özelleştirebiliyor ve “Cynic”, “Robot”, “Listener” veya “Nerd” gibi hazır kişilik profilleri seçebiliyor. GPT-5 ayrıca Gmail, Google Takvim ve Google Kişiler ile entegre çalışabiliyor.

İlginizi Çekebilir: iOS 26 beta ile Apple Haritalar değişiyor! İşte o özellik

OpenAI’nin “safe completions” adını verdiği yeni yaklaşım da dikkat çekiyor. Artık ChatGPT, hassas konularda doğrudan reddetmek yerine, güvenlik sınırları içinde mümkün olan en faydalı cevabı veriyor ve kısıtlamaların nedenini açıklıyor.

Ayrıca, önceki sürümlerde görülen “aşırı onaylayıcı” (sycophancy) yanıt oranı %14,5’ten %6’nın altına düşürülmüş. GPT-5 güncellemesi, Google’ın Gemini, Anthropic’in Claude ve Meta’nın LLaMA modelleri gibi güçlü rakipler karşısında konumunu güçlendirecek gibi görünüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? ChatGPT GPT-5 kazandığı bu yeni özellikleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!