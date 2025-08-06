HUAWEI, yeni Pura 80 Serisi’ni Dubai’de tanıtmıştı. Etkinlikte Pura 80, Pura 80 Pro ve Prua80 Ultra modelleri tanıtıldı. Avrupa fiyatı olarak da Pura 80 Pro için 1099 euro, Pura 80 Ultra için de 1499 Euro son kullanıcı fiyatı belirlenmişti. Çok yakın zamanda da Türkiye’de satışına başlanacak olan Pura 80 Serisi’nin en iddialı modelinin fiyatı da My Huawei uygulaması üzerinde sızdırıldı!

Bakmakta fayda var: HUAWEI Pura 80 Ultra ve Pura 80 Pro Kutu Açılışı | Kamerada devrim!

İlk olarak HUAWEI Pura 80 Pro’yu ön siparişe açan HUAWEI, fiyatı 68.999 TL olarak belirlemişti. 12 Ağustos’a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, sadece 99 TL ön ödeme yaparak tam 9.999 TL indirim kazandıran x100 değerinde depozito fırsatı sunuluyor. Bununla da kalmayıp, 11.998 TL değerindeki yeni WATCH GT 5 ve 100W SuperPower Şarj Cihazı hediye ediliyor. Ek güvence ve avantajlar arasında 5.999 TL değerinde hediye HUAWEI Care+ ekran koruma sigortası ve pil değişim garantisi yer alıyor. Cihazın ödenecek kalan tutarı ise 59.000 TL oluyor.

HUAWEI Pura 80 Ultra’nın fiyatı 19 Ağustos’a kalmadan sızdırıldı!

HUAWEI Pura 80 Ultra fiyatı ise 19 Ağustos’ta açılanacaktı ancak HUAWEI’nin kendi uygulaması olan My Huawei uygulamasında fiyatı ortaya çıktı. Arama çubuğuna yazılan herhangi bir yazı sonrasında ürünler sekmesi altında Pura 80 Ultra’nın fiyatının 98.999 TL’den başlayan fiyatlarla olduğu görülüyor. Bu fiyatın Pura 80 Pro’da olan 68.999 TL’lik kampanyasız fiyat gibi olduğu düşünülüyor. Kampanya dahilinde olan 99 TL ön ödemeyle 9.999 TL indirim kazanıldığında Pura 80 Ultra’nın fiyatı 89.000 TL’ye gelmiş oluyor. Pura 80 Pro’da olduğu gibi yanında birçok hediye de veriliyor. 12.999 TL değerinde HUAWEI WATCH GT5 Pro, 2999 TL değerinde 100W SuperPower Şarj Cihazı ve son olarak 6999 TL değerinde HUAWEI Care+ veriliyor.

Avrupa fiyatlarının Pura 80 Pro için 1099 euro, Pura 80 Ultra için 1499 euro olduğunu düşündüğümüzde, ülkemizde olan vergilerle beraber telefonların fiyatları çok daha yukarıda olması çok olasıyken, bu fiyatlarla gelmiş olması HUAWEI Türkiye’nin fiyatlandırma anlamında ülkemize özel çalıştığını da gösteriyor. HUAWEI Pura 80 Pro’nun 1099 euro fiyatına eklenen vergilerle olması gereken fiyat 105.000 TL dolaylarındayken, Pura 80 Ultra için bu durum 140.000 TL’nin üzerine çıkıyor. Ancak yine de ülkemizin ekonomik durumu göz önünde bulundurulduğunda fiyatların genel tüketici için yüksek kaldığını da belirtmek gerekiyor.

HUAWEI Pura 80 Serisi özellikle kamera konusundaki iddiasıyla ön planda bulunuyor. Mobil fotoğrafçılık alanında en iyi markalardan birisi olan HUAWEI bakalım bu fiyat politikasıyla yeni nesil telefonlarıyla Türkiye’de nasıl bir satış başarısı yakalayacak hep beraber göreceğiz.