Cuma Raproru #316 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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İçindekiler
Cuma Raporu #316: realme GT 6, S24 FE ve dahası
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Cuma Raproru #316 zaman çizelgesi
00:00 Giriş, tatil ve yurt dışı çıkış harcı
15:42 Realme GT 6 tanıtıldı
25:12 OnePlus Ace 3 Pro yolda
29:37 Google Pixel 9, Geekbench’te listelendi
35:28 Samsung Galaxy S24 FE’nin tasarımı sızdı
42:28 Apple Vision Pro’nun daha uygun fiyatlı bir model geliyor
48:43 Snapdragon X Elite kullanan cihazlar satışa çıktı
56:18 Apple Intelligence neden eski cihazlarda çalışmıyor? Apple’dan açıklama
01:02:39 Starlink’in Türkiye gelişi 2025’e ertelendi
01:07:27 Türkiye’de dronelara özel hava otoyolu