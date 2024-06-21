Cuma Raproru #316 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Cuma Raproru #316 zaman çizelgesi

00:00 Giriş, tatil ve yurt dışı çıkış harcı

15:42 Realme GT 6 tanıtıldı

25:12 OnePlus Ace 3 Pro yolda

29:37 Google Pixel 9, Geekbench’te listelendi

35:28 Samsung Galaxy S24 FE’nin tasarımı sızdı

42:28 Apple Vision Pro’nun daha uygun fiyatlı bir model geliyor

48:43 Snapdragon X Elite kullanan cihazlar satışa çıktı

56:18 Apple Intelligence neden eski cihazlarda çalışmıyor? Apple’dan açıklama

01:02:39 Starlink’in Türkiye gelişi 2025’e ertelendi

01:07:27 Türkiye’de dronelara özel hava otoyolu