Cuma Raporu #314 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Cuma Raporu #313 zaman çizelgesi

00:00 Giriş, selamlama ve soğuk espriler

00:50 Sokak hayvanları sorunu

02:12 Filistin’de yaşananlar

03:05 Filenin Sultanları yine kazandı!!!

05:26 HWP’nin haberi mahkeme kararıyla engellendi

07:56 Computex 2024′ işlemci üreticileri damga vurdu

11:21 Acaba REDMAGIC 9 Pro, realme 12 Pro+ 5G ve Huawei Pura70 Ultra anlaşılamamış olabilir mi?

Xiaomi, 2024 yılının ilk çeyreğinde kârını ikiye katladı

23.35 Dijital Platformlar RTÜK’e daha fazla para ödeyecek!

24:19 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto para piyasaları ile geleneksel borsalardan elde edilen gelirlere vergi uygulanacağını duyurdu

25:35 NVIDIA ücretsiz Xbox Game Pass dağıtıyor ama Türkiye’de yaşayanlara vermiyor

27:09 Samsung 2024 ilk çeyrekte küresel akıllı telefon pazarında lider oldu

28:35 Samsung, Tizen işletim sistemini rafa kaldırıyor

30:17 Galaxy Ring’in çıkış tarihi belli oldu!

32:14 İnternet port ücretlerine yüzde 70’e varan zam geldi!

33:16 Nothing’in ucuz markası CMF ilk telefonu Phone 1’i duyurdu

34:58 Türkiye’de cep telefonu satışı düşüyor

37:46 Microsoft Albayrak Grubu’na tazminat ödeyecek

39:56 Rekabet Kurumu Apple hakkında soruşturma başlattı