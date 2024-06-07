Cuma Raporu #314 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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İçindekiler
Cuma Raporu #314: Computex bitti, Apple’a ceza göründü, İnternet fiyatları zamlanacak ve dahası
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Cuma Raporu #313 zaman çizelgesi
00:00 Giriş, selamlama ve soğuk espriler
00:50 Sokak hayvanları sorunu
02:12 Filistin’de yaşananlar
03:05 Filenin Sultanları yine kazandı!!!
05:26 HWP’nin haberi mahkeme kararıyla engellendi
07:56 Computex 2024′ işlemci üreticileri damga vurdu
11:21 Acaba REDMAGIC 9 Pro, realme 12 Pro+ 5G ve Huawei Pura70 Ultra anlaşılamamış olabilir mi?
Xiaomi, 2024 yılının ilk çeyreğinde kârını ikiye katladı
23.35 Dijital Platformlar RTÜK’e daha fazla para ödeyecek!
24:19 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto para piyasaları ile geleneksel borsalardan elde edilen gelirlere vergi uygulanacağını duyurdu
25:35 NVIDIA ücretsiz Xbox Game Pass dağıtıyor ama Türkiye’de yaşayanlara vermiyor
27:09 Samsung 2024 ilk çeyrekte küresel akıllı telefon pazarında lider oldu
28:35 Samsung, Tizen işletim sistemini rafa kaldırıyor
30:17 Galaxy Ring’in çıkış tarihi belli oldu!
32:14 İnternet port ücretlerine yüzde 70’e varan zam geldi!
33:16 Nothing’in ucuz markası CMF ilk telefonu Phone 1’i duyurdu
34:58 Türkiye’de cep telefonu satışı düşüyor
37:46 Microsoft Albayrak Grubu’na tazminat ödeyecek
39:56 Rekabet Kurumu Apple hakkında soruşturma başlattı