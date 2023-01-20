Cuma Raporu #242 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
İlginizi çekebilir; 15000 – 25000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (OCAK 2023)
İçindekiler
Cuma Raporu #242: Zamlar, Xiaomi’nin Arabası ve dahası
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
Cuma Raporu #242 zaman çizelgesi
00:00 Giriş
19:46 iPhone 14 ailesine ve Netfix’e zam geldi
23:36 Apple’dan yeni M2 Pro ve M2 Max işlemcileri, MacBook Pro ve Mac Mini Modelleri
26:28 Boston Dynamics, Atlas’ın yeni bir videosunu paylaştı
31:19 Tecno katlanabilir ve uzayabilir telefon yapıyor
35:00 OPPO Find X6 yolda
41:03 Microsoft yaklaşık 11 bin kişiyi işten çıkarıyor
48:55 Xiaomi’nin elektrikli otomobili kış testlerinde
57:53 Uber Kurye, İstanbul’da
01:10:54 Twitter Blue aboneliği Android’e geldi
01:14:13 Artık 32 GB bellek standart oluyor
01:17:29 İlk Elektrikli Corvette Duyuruldu: Corvette E-Ray
01:19:53 LinkedIn, 2023 yılının popüler mesleklerini açıkladı
01:22:58 SpeedTest yeni sonuçları açıkladı: Ödül TurkNet’in