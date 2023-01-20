Cuma Raporu #242 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

Cuma Raporu #242 zaman çizelgesi

00:00 Giriş

19:46 iPhone 14 ailesine ve Netfix’e zam geldi

23:36 Apple’dan yeni M2 Pro ve M2 Max işlemcileri, MacBook Pro ve Mac Mini Modelleri

26:28 Boston Dynamics, Atlas’ın yeni bir videosunu paylaştı

31:19 Tecno katlanabilir ve uzayabilir telefon yapıyor

35:00 OPPO Find X6 yolda

41:03 Microsoft yaklaşık 11 bin kişiyi işten çıkarıyor

48:55 Xiaomi’nin elektrikli otomobili kış testlerinde

57:53 Uber Kurye, İstanbul’da

01:10:54 Twitter Blue aboneliği Android’e geldi

01:14:13 Artık 32 GB bellek standart oluyor

01:17:29 İlk Elektrikli Corvette Duyuruldu: Corvette E-Ray

01:19:53 LinkedIn, 2023 yılının popüler mesleklerini açıkladı

01:22:58 SpeedTest yeni sonuçları açıkladı: Ödül TurkNet’in